Míchel: "Si no dimití este verano no lo voy a hacer ahora"

La situación de Málaga comienza a ser insostenible. 11 puntos de 51 posibles y dos puñaladas esta semana, con las derrotas ante el Betis y en el campo del Alavés. La imagen ha sido lamentable en los dos encuentros. Y los rivales suman y la salvación se aleja...

En la sala de prensa de Mendizorroza, el aún técnico malaguista, Míchel González, admitió su culpa para aseguró que no piensa dimitir bajo ningún concepto. "No estoy aquí para dimitir, no estoy para marcharme. Obviamente esa responsabilidad la tengo por la situación del equipo. Si tenemos 11 puntos a estas alturas de campeonato la responsabilidad es del entrenador", decía el madrileño.

"Tampoco soy una persona nueva, tengo la sensatez para darme cuenta de la situación. Si no dimití este verano no lo voy a hacer ahora. Tenemos que coger impulso. A mí me compete hacer mi trabajo hasta que me dejen. Tirar la toalla no sería justo por mi parte. Podía haberme marchado este verano y no lo voy a hacer ahora, ni mucho menos. Le podéis preguntar al director deportivo, no tengo respuesta. Mi jefe es Mario Husillos y él puede tener la respuesta", apuntó Míchel.

"Si el retoque más importante fuera el entrenador me iría, soy honesto. Tengo muchos intereses en que el Málaga esté en Primera. No es obstinación y cabezonería. Si supiera que toda esta gente se salvaba me marchaba ahora mismo. Durante el comienzo de la temporada hemos visto que tenemos una plantilla con muchas carencias. Se habla de reforzar desde hace mucho tiempo. Si dimito no voy a saber si los refuerzos podrían valer. Seguramente lo estoy haciendo muy mal, porque 11 puntos de 51... Exculpo a los jugadores, que hacen todo lo que pueden y más. ¿A quíen le explico que no tengo la culpa? Con refuerzos y otra situación... Tenemos jugadores como Diego y Peñaranda, con gripe, que eran cambios seguros".