Míchel convoca a Andrés Prieto, Mula y José Carlos

Míchel ha ofrecido su primera convocatoria del curso. En ella no debían esperarse novedades porque hay habas contadas entre lesiones y fichajes que no llegan. Lo único novedoso radica en la portería, ya que el técnico ha preferido a Andrés Prieto antes que a Cenk Gönen, quien a priori partía como favorito para ser segundo portero.

Ciertamente, las actuaciones de uno y otro en la pretemporada han dejado mejor parado al ex del Espanyol, que se ha mostrado más seguro que el turco. No obstante, cabe reseñar que esta semana el ex del Galatasaray no se entrenó en plenitud por unas molestias en un hombro, por lo que ese hecho ha dado más opciones a Andrés Prieto.

En cuanto a los demás, se confirma lo que era un hecho: la inclusión de Mula y José Carlos, algo que se esperaba después de que Manel Ruano no se los llevase al partido del Atlético Malagueño en Torredonjimeno.

La lista completa es: Roberto, Diego González, Luis Hernández, Kuzmanovic, Juan Carlos, Adrián, Borja Bastón, Juanpi, Chory Castro, Cifu, Recio, Ontiveros, Rosales, Jony, Baysse, Andrés Prieto, En-Nesyri, Mula y José Carlos.