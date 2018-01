Míchel asegura que la llegada de Centurión está "muy cerca"

El Málaga se sigue moviendo en el mercado para confeccionar una plantilla que revierta la lamentable situación del equipo en la segunda vuelta. El último nombre en salir a la palesta es el de Ricardo Centurión, extremo del Genoa, y Míchel ya habla de él en clave blanquiazul. El técnico madrileño aseguró en sala de prensa que "está prácticamente muy cerca" e incluso entró en detalles sobre las cualidades del argentino.

"Si al final se concreta es un jugador típico argentino de ataque, con movilidad, fuerza, decisión y atravimiento", explica Míchel, que prefiere no entrar en la controvertida vida extradeportiva del extremo: "No sé si fuera del campo tendrá todo eso. Si acaba viniendo esperemos que todo lo bueno que tiene salga en el campo. Lo demás, si cuando esté aquí ocurre alguna cosa, que esperemos que no, ya veremos que pasa. Son chicos jóvenes, vienen de otros entornos y a lo mejor en Málaga encuentra esa estabilidad emocional que no ha podido encontrar por otras razones".

Con Centurión serían ya cuatro los fichajes que incorpora el club para la segunda parte del campeonato, pero aún queda más por venir. Así lo señala el entrenador: "La intención es que vinieran un par de jugadores más. Estaríamos hablando de seis cambios. Son bastantes, no son solo los que entran sino también los que salen, pero es una cuestión de compensar las carencias de la plantilla".

Donde no hay novedades es en el capítulo Sandro. "Lo que sé es por lo que hablé con él hace 15 días", dice Míchel. "Su entrenador dijo que no está en disposición de salir hasta que no haya una oferta de traspaso, que no piensan en cederlo, pero al final mucho de lo que se dice en sala de prensa es por estrategia e intereses. Aun así insisto en que es una operación que se dará para cualquier club en la última semana. Hay que tener un poquito de dinero que nos sobre, además, para que se pueda producir esto".