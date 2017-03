Míchel: "Veo al equipo en buena dinámica, aunque casi no tenemos centrocampistas"

Míchel compareció en la víspera del partido ante el Alavés, el que será de su debut en el banquillo del Málaga, en La Rosaleda. Será a partir de las 18:30 horas y para ese partido ofreció una lista con alguna sorpresa, como la ausencia de Jony.

"Llevaba tiempo fuera de la mejor liga de Europa y del mundo y tengo muchas ganas. Se han renovado las expectativas del equipo, pero tenemos que ser realistas con lo que hay esta temporada. Mis ideas no van por delante de los jugadores, van por detrás. Me parece que tenemos una plantilla muy interesante", decía Míchel en el Ciudad de Málaga. Lamentaba, eso sí la ausencia de centrocampistas por lesión o sanción: "No tenemos casi centrocampistas, la plantilla sin Recio, Juanpi, la baja de Fornals… Seguramente la lista sería diferente, con menos delanteros, si tuviésemos más centrocampistas. Queremos un juego de ataque, aunque cuidado con eso: tenemos que defender por detrás”.

Míchel considera al Alavés, finalista de Copa,y una de las revelaciones de la Liga, "un lobo con dientes de tiburón. Si tenemos dudas lo pasaremos mal. Está en un momento espléndido y con una buena situación de confianza. Queremos ver al equipo con las posibilidades que tiene. Noto a los chicos con ganas de hacer las cosas bien, que es lo que hemos insistido. Veo al equipo en buena dinámica. El resultado es una consecuencia del juego".