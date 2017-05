Míchel pone "matrícula" a sus jugadores

Míchel revitalizó al Málaga desde su llegada y ha ganado un buen saco de crédito para la temporada que viene. La reacción y el juego de sus hombres en los dos últimos meses han sido dignos de mención. Desde su llegada, el equipo ha estado en zona europea por puntos si se empezara ahí la Liga.

"Los jugadores, desde que llegué han estado de sobresaliente cum laude, matrícula de honor", decía tras el partido el técnico madrileño: "No sólo en lo que habéis visto sino en lo que no se ve, en el día a día, a la hora de respetar las decisiones. Es fundamental, hay gente ahí que no ha jugado. Gracias a ellos la situación ha cambiado, estábamos en una situación límite y le han dado la vuelta ellos. No puedo nada más que regalarles elogios, se lo merecen. Han estado sensacional conmigo. La temporada ha acabado aseadamente, tenemos que felicitarnos y felicitar al campeón que es un equipo con una calidad y unas hechuras de eso, de campeón".