Mayoral y Llorente "nos vendrían de maravilla"

Antes de hablar en rueda de prensa este viernes en la previa de la visita al Real Madrid, Míchel, técnico del Málaga, habló en El Transistor de Onda Cero de varios temas interesantes, entre ellos el de los refuerzos para el mercado invernal.

"Yo no manejo los temas económicos. Tenia mucha claridad con Arnau y ahora con Husillos. Por ejemplo ahora que nos estamos moviendo para el mercado de invierno, yo sé el dinero que hay más o menos pero no soy el que negocio ni conozco las circunstancias y si se puede llegar a un acuerdo con los jugadores. Mucho más si la gente sabe que dispones de dinero y tienes que buscar soluciones en julio", decía Míchel, que era preguntado por los casos concretos de Llorente y Mayoral, que no están teniendo mucho protagonismo en el rival de mañana y podrían ser cedidos en el citado mercado: "Si el Real Madrid piensa en ceder jugadores de su calidad, a nosotros nos vendrían de maravilla, pero dudo que los cedan y dudo que pudiésemos hacer frente a esos contratos".

También se refirió el técnico a cómo se ha llegado a la situación actual, con el equipo en descenso."Nos despistamos todos. Los jugadores por inseguridad, el club porque nos pilló desprevenidos y el entrenador que tiene que reorganizar algo que tenia organizado", aseguró Míchel, que incidió en la marcha de Camacho como elemento desestabilizador: "Nos han pasado muchas cosas. Anduvimos muy despistados desde que acabó la liga hasta que empezó ésta. Por la formación del equipo, porque nos descolocó que el día antes de comenzar la pretemporada y durante la misma se nos fueron dos jugadores importantísimos para nosotros. No lo veíamos venir. Creo que de lo de Camacho el club tenia alguna información. El hecho de que se marcharan era importante, más Camacho por lo que significaba en el vestuario, es insustituible. Y porque teníamos poco tiempo para movernos en el mercado y poco dinero".