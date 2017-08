Míchel: "Hay que dejarse de excusas, no quiero más polémicas"

Tras el partido ante el Las Palmas, final del Carranza, Míchel habló sobre la situación del equipo. En declaraciones a Onda Cero, el entrenador malaguista lamentó que aún no se hubieran cerrado los relevos de Camacho y Fornals, pero quiso también mandar un mensaje de unión: "Hay que dejarse de excusas".

"Mi sino como entrenador es perder jugadores. A veces pienso que podré ir a algún sitio en el que podré gastar dinero sin perder jugadores, pero esto le pasa el 90-95% de mis compañeros", explicó Míchel, que fue cuestionado por la pérdida de Javi García, que se marcha al Betis: "A lo largo del verano nuestra manera de actuar fue a través de Arnau. Tener información de los jugadores y demás. No contábamos con las salidas de Fornals y Camacho, sí con la de Sandro. Nos armamos en la clase media [en referencia a Cecchini] del equipo con el dinero que nos dejó Sandro, pero la respuesta a Camacho y Fornals de momento no ha llegado. Trabajamos con lo que tenemos y no es poco, por cierto".

"Hemos repartido esfuerzos", dijo Míchel sobre la pretemporada, en la que se han sumado ocho derrotas por sólo una victoria: "Cada vez más el público entiende que las pretemporadas están para entrenar, para organizarnos y repartir esfuerzos. El equipo ha ido en progresión. Los resultados han sido llamativamente malos, pero con todas las cosas que han pasado, como la marcha de jugadores comprados con cláusulas, ayer dimos una buena imagen, hoy jugamos bien... Quedan nueve días para jugar ante el Eibar, eso en fútbol es mucho".

"En las primeras jornadas se dan resultados raros, mira el Chelsea en la Premier. El Eibar es un equipo hecho, que ha cambiado poco. Pero llegamos bien, queremos sentirnos un equipo importante, dejarnos de excusas y buscar las victorias. Contra equipos de nuestro nivel como Las Palmas o Eibar podemos ganar seguro", aseveraba Míchel, antes de ser cuestionado por las posibilidades de llegada de Juan Iturbe, que saldrá de la Roma cedido: "Las opciones reales son cuando los veo aquí. Los 23 que tengo en mi plantilla es lo que me planteo. No quiero más polémica, estoy muy pendiente de mis 23 jugadores"