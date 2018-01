Míchel: "El club tiene mucha paciencia y yo también la he tenido"

Míchel compareció en la sala de prensa del Getafe con un discurso que parece agotado. Otra derrota, otro partido sin marcar y las carencias a tope sobre el césped. El técnico intenta ser positivo, pero cada vez resulta menos creíble.

"El club está teniendo mucha paciencia y yo también la he tenido. Tenían motivos más que suficientes en el aspecto deportivo para tomar decisiones con el entrenador. Había un director deportivo, vino otro... Y no han decidido cambiar de entrenador. Pueden responder ellos, en eso no tengo nada que decir", decía el técnico, que recuerda que "yo no me rindo jamás aunque los nubarrones estén encima. Lo he pasado muy mal en verano y en las primeras ocho jornadas para rendirme ahora. Cada uno tenemos nuestra responsabilidad y hay que aceptarla".

"Para mí ha sido un verano muy duro y también las ocho jornadas sin un punto de arranque. No dejo que el desánimo me llegue a mí, no me lo puedo permitir. Hago mi trabajo lo mejor que puedo. Anímicamente tengo que intentar ser un padre o un tutor de los jugadores, estar animado en los entrenamientos. La responsabilidad del entrenador es tener a los 25 activos y animados", proseguía Míchel antes de reconocer que "ha sido una primera vuelta mala en cuanto a los puntos, que es consecuencia de situaciones como las de hoy. Somos incapaces de cerrar un partido, sabíamos que a balón parado podía pasar eso, no estábamos para regalar nada, necesitábamos mucho los puntos. Ahí están los datos, son demasiadas derrotas, las sensaciones son de desánimo, es normal con los resultados que estamos teniendo",