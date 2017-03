El Málaga oficializa la destitución de Romero y espera a Míchel

El Málaga ha confirmado oficialmente la no continuidad de Marcelo Romero al frente del banquillo en una nota oficial. Los 5 puntos de 30 posibles han acelerado su relevo. Será Míchel, a expensas aún de oficialidad, el nuevo entrenador. Vendrá a Málaga en las próximas horas para hacerse cargo del equipo hasta final de temporada. En la nota distribuida, Romero quiere “agradecer la oportunidad que he tenido de dirigir al equipo de ‘mi casa’, al presidente Sheikh Al Thani y a su familia, y el apoyo del director deportivo Francesc Arnau”, y también “un agradecimiento especial para todos los miembros del staff técnico, servicio médico, jugadores, empleados y para la afición. Soy malaguista y aunque nací en Uruguay también me considero malagueño. Le deseo lo mejor al equipo para el futuro y ahora seguiré apoyando al Málaga CF como un malaguista más. ¡Vamos Málaga!”.Clever Marcelo ‘Gato’ Romero Silva (4/7/1976, Montevideo, Uruguay) ha pertenecido al cuerpo técnico del primer equipo durante las últimas tres temporadas, hasta que en el pasado mes de diciembre, tras la dimisión de Juande Ramos, tomara las riendas del Málaga CF como entrenador principal.El Málaga CF quiere "agradecer a Marcelo Romero su esfuerzo y profesionalidad al frente del primer equipo y su manera de sentir el malaguismo y los colores de la que es su casa".