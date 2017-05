Míchel: "No tolero que se ponga en entredicho a mis jugadores"

Míchel está bragado en tantas batallas que ruedas de prensa como las de hoy no lo iban a poner tenso. Sabía que habría muchas preguntas sobre el Real Madrid, pero tiró de calma y experiencia para torear. Eso sí, hay una cosa por la que no está dispuesto a pasar el técnico del Málaga: "No tolero que se ponga en entredicho la capacidad de mis jugadores. Son buenos y lo han demostrado sea cual sea el rival"

"Tengo 54 años y de mí se han dicho mucho, incluso hasta cosas que son verdad", comentó para salir del paso de aquellas acusaciones de que, como madridista, facilitará el alirón blanco. Con todo lo que escribe y dice al respecto se mostró bastante tranquilo: "No me molesta porque si me molestase me afectaría y me distraería, respeto a toda la gente que quiera hacer su tipo de opiniones o de periodismo".

Lo peor de la rueda de prensa llegó cuando se refirió a la continuidad de Sandro. A la pregunta literal de cómo iban las velas por el canario, fue contundentemente pesimista: "Se me están acabando, intentaré cargar unas cuantas en Madrid que voy a San Antonio y ponerlas. La situación está mucho más complicada para su continuidad, la próxima semana va a ser fundamental. A pesar de las plegarias y todo eso... Es complicado".