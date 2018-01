Míchel: "Si soy responsable de esto también lo fui de salvar al equipo el año pasado"

Tras acabar el partido, enésima derrota de la temporada, Míchel fue preguntado sin ambages si se sentía capaz de sacar el barco de la tormenta. El Málaga va a la deriva y la sensación de que hay dejadez y de que no pasa nada es grande.

"No soy yo el que tiene que responder a esa pregunta. Sé que los resultados son malos y la situación es crítica, pero no me corresponde a mí", dijo al ser cuestionado sobre si debía seguir o no en el banquillo: "Es una situación casi catastrófica porque hemos intentado reengancharnos y no hemos podido, pero también, aunque suene extraño, no puedo pedir más a los jugadores. Se entregan, hacen lo que pueden con nuestras condiciones pero los resultados son malos. Dar palabras de esperanza o ánimo no es fácil. Los chicos están un poco tensos porque durante el juego lo primero que nos ha pasado ha sido un gol en contra".

"Hay gente que tiene que tomar esas decisiones y si no las toman tienen un análisis más claro de la situación. Si tú tuvieses la información que tengo yo del día a día, del verano y el año pasado no te irías", dijo Míchel, airado, cuando se le preguntó por qué seguía en el cargo: "No es una situación que solo abarque al mal trabajo del entrenador. Si estuvieses en el día a día entenderías muchas cosas, es información de todo tipo".

El técnico aprovechó para sacar pecho por su labor del año pasado: "Suponiendo que sea el entrenador el máximo culpable, también será el máximo responsable el año pasado cuando salvó al equipo. Ahí se puede valorar lo que ha pasado este verano y no me quito de ser el que está frente a mis jugadores y ante cualquier justificación. Los resultados son malos y mis jugadores se entregan. Con todo esto igual tú tampoco te irías de tu trabajo".