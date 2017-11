Míchel, alto y claro

La comparecencia de ayer de Míchel dio bastante de sí. Entre todos los mensajes, uno claro para sus jugadores: "Ya no hay partidos normales para nosotros. No sé qué adjetivo le pondría, pero no podemos especular, tenemos que ir a por los puntos porque tenemos una necesidad muy grande para mantener esa esperanza que seguimos teniendo", comentó el técnico madrileño.

La primera y única victoria del curso llegó en el último encuentro disputado en Martiricos. Aquel sufrido triunfo parecía marcar un punto de inflexión, si bien el equipo volvió a las andadas en el Estadio de la Cerámica. El preparador blanquiazul tiene claro que toca volver a esas sensaciones como locales. "Pensábamos que las cosas iban a cambiar después de ganar al Celta, pero el resultado no fue bueno ante el Villarreal. Hemos pasado por salidas como las del Barcelona, Sevilla, Atlético, Villarreal, Valencia... Van a pasar muchas cosas todavía. Todos los equipos pueden tener problemas, el mejor ejemplo es el nuestro del año pasado", desgranó.

Para la final que aguarda este mediodía, el entrenador blanquiazul tiene bastante decidido el once inicial que dispondrá, en la que seguramente Rolan regrese pero actuando desde la banda izquierda y con libertad. "Tengo muy clara la alineación, más allá de que el Chory Castro ha tenido un pequeño percance, una torcedura de tobillo. Desde el jueves tenemos claro quién va a jugar de inicio", confesó.

Precisamente tocó el asunto de Rolan, tanto su vuelta como el posible precontrato firmado con el Deportivo para el año próximo: "Si fuese una realidad y el Dépor fuese el propietario de sus derechos, no le dejarían jugar con nosotros. Ha entrenado con normalidad y tiene muchas ganas de volver". Además, tiró flores a Ontiveros y Borja Bastón, presentes en la convocatoria. "Los he notado mucho mejor. Ontiveros está en la lista y a Borja le he visto entrenar muy bien. Se da cuenta de la situación colectiva y la está aplicando en lo individual, como han hecho otros muchos jugadores. Seguro que nos va a ayudar muchísimo", detalló.

Esta semana la Liga ha sido protagonista por dos temas que afectan directamente al Málaga. Primero, por la aprobación del VAR para el año que viene, tema que no rehuyó Míchel: "Si hubiese habido VAR no hubiésemos empezado perdiendo muchos partidos, hubiésemos tenido una igualdad con el rival, con lo que supone. Estamos tardando, está en toda Europa, Alemania e Italia. Nuestra liga, sobre el papel, es la mejor del mundo y debe ser pionera en eso. Sé que seguirá habiendo polémica, pero todas las ayudas y beneficios que le podamos dar al árbitro son necesarios. No creo que haya cambiado la esencia del tenis con el ojo de halcón. El romanticismo no tiene que acabar porque se utilice la tecnología, que está para ayudar".

Luego, Javier Tebas también habló de los famosos partidos en lunes, que tanto han perjudicado al Málaga pero que, según el presidente de la patronal, dejará de ocurrir en la segunda vuelta. Míchel no parece fiarse mucho: "La semana que viene, en seis días, jugamos tres partidos, Real Madrid, Numancia y Levante. En los siguientes 17 días, jugamos solo un partido contra la Real. Es un problema que salpica muy de frente al Málaga. No somos el único equipo que jugamos en Europa. A lo mejor hay otras fórmulas. Sé que jugamos muchos lunes".

Otro de los temas debate más allá del terreno de juego estuvo en la campaña de publicidad protagonizada por Carlos Valderrama y en la que Míchel aparecía como protagonista indirecto. Para concienciar sobre el cáncer testicular, los creativos recuperaron aquellas imágenes en las que el hoy técnico del Málaga tocó los genitales del colombiano en un córner. Ese anuncio le tiene muy descontento, tal y como explicó. "Es falso que diera mi consentimiento a la campaña, soy sensible a esos temas. Pública y privadamente. Es un tema muy delicado, delicadísimo, y se ha tratado con frivolidad. Es mentira que diese mi consentimiento, si lo hubiese dado estaría en esa supuesta campaña. Es mentira que haya hablado con Valderrama. Ha faltado un poco de sensibilidad, no estará muy a favor de utilizar eso para lo que estamos hablando. La sensiblidad es muy importante para una cosa tan dura para toda la familia. No me ha gustado, por eso preferí estar fuera. La AECC no está tampoco, alguien no está diciendo la verdad. No me gusta como sale, por eso decidí estar fuera de esa campaña o promoción. En el hecho me parece importantísimo que todo el mundo se conciencie, pero no me gusta. El cáncer no es para ser frívolo", insistió.