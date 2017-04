Míchel se anticipa al futuro

Míchel se ha divido en dos. Por un lado, no quiere que sus jugadores se dejen ir ahora que virtualmente están salvados. Por el otro, ya se ha puesto manos a la obra de cara a preparar la próxima temporada. La sensación de decepción en la temporada queda ahí, pero al menos hay dos meses extra para empezar a planificar. Y lo reconoce abiertamente.

"Estamos empezando a construir el año que viene, estas siete jornadas se unen a las del año que viene. Nos la jugamos todos, incluido el entrenador. Los jugadores nos han demostrado de lo que son capaces y eso significa que tienen que dar el cien por cien en cada partido", comentó en su comparecencia de ayer. La rareza del Viernes Santo, día de descanso para la prensa escrita coincidiendo con la previa del encuentro, dejó una comparecencia más basada en el futuro que en el partido de Riazor.

"Arnau sabe mis ideas; yo he participado en la planificación, ahora las negociaciones empiezan"

Insistió en el mensaje de que todo lo que se haga o se deje de hacer en estas últimas jornadas influirá en la próxima campaña: "Tenemos que utilizar estas siete jornadas para dar esas sensaciones, ese boceto del equipo que queremos para el año que viene. En juego, en carácter, en disciplina, en organización. Para nosotros la Liga del año que viene ya ha empezado en esta".

Y es que la comunicación entre el técnico y el director deportivo desde su llegada es harto fluida. "Mi jefe es Arnau, es el que controla la parte deportiva y económica, que en estos casos es muy importante. No tenemos menos de tres o cuatro reuniones por semana, tenemos todo planificado para el año que viene, sabe mis ideas. Puedo querer a jugadores, pero tengo que estar a expensas de lo que me diga mi jefe. Yo he participado en la planificación, pero ahora empiezan las negociaciones", aseveró ayer.

Se avecinaba tormenta. Pero dos victorias en apenas tres días trajeron el ansiado alivio. Eso sí, Míchel no va a permitir a sus jugadores que bajen el pistón ahora que han mostrado el nivel que pueden llegar a dar, especialmente el pasado sábado ante el Barcelona. "Ha habido mucho morbo alrededor de la victoria, pero no me quedo ahí. Nos tiene que servir para saber que no nos pueden engañar los jugadores, que se anden con cuidado", mandó como aviso a su plantel.

De hecho, el preparador blanquiazul habla de "permanencia moral, no matemática". Así que esperar asestar el rejón definitivo contra el Deportivo. Por eso invitó a los suyos a "jugar el partido como si estuviésemos en peligro". Y su mensaje no cambia: "En cuatro días hemos conseguido cuajar sobre el campo eso que teníamos en la cabeza. Tenemos una distancia muy grande y todo eso que se hablaba del calendario con lo que no estaba de acuerdo me ha dado la razón, pero no quiero que eso sea una excusa para decir que ya hemos hecho la temporada. Tenemos que seguir intentando devolver toda la confianza que habían puesto en nosotros la gente".

Una vez más, Míchel quiso quedarse al margen en el medallero para conceder el mérito de la mutación a sus jugadores. : "Se debe al estado mental de seguridad y de tranquilidad que ha ido tomando cuerpo. Es culpa de los jugadores que han sabido transformar eso. Nosotros le damos idea, pero son ellos los que ejecutan, son ellos los más importantes y una vez más se ha demostrado. Cuando los jugadores quieren los resultados pueden ser distintos, a nivel de imagen y de marcador. Un entrenador no puede hacer cambiar tanto a un equipo. La base está en los jugadores".