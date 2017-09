Míchel, autocrítico con el inicio de Liga

El rosco en el casillero del Málaga tras dos jornadas ha pesado sobre Míchel durante el parón por selecciones. El técnico pasó revista a la actualidad blanquiazul en la radio oficial de Las Palmas, próximo rival en Liga, y allí aprovechó para cargar sobre él los malos resultados cosechados ante Eibar y Girona: "Estoy satisfecho con la plantilla. No me gusta lo que vi en Girona pero eso es exclusivamente responsabilidad mía. A mis jugadores que no los toquen".

"Cuando un equipo juega mal el entrenador tiene que buscar variantes y eso es lo que hemos hecho estos días. No me quejo de nada, mi plantilla es buena. Aunque me quejara, que no lo voy a hacer porque sería injusto y no sería sincero, mi equipo tendría que tener más de cero puntos. No voy a mirar a los jugadores cuando al que tengo que mirarme es a mí primero", añadió el preparador madrileño, confiante en voltear la situación sin marcarse objetivos: "El objetivo del Málaga, mientras yo sea su entrenador, es competir. No nos ponemos ninguna meta pero no queremos apartarnos de nuestra responsabilidad. El año pasado hablaron de UEFA y al final el equipo se conformó con los últimos tres meses".

También quitó hierro Míchel a las salidas este verano. Afirma que "la única situación que ha coincidido en los sitios que he estado es que hemos tenido que vender para poder competir", por lo que otorga una categoría habitual a la situación vivida: "A veces le digo a mis amigos que un día me voy a encontrar un equipo que me va a dejar gastarme dinero y me voy a embarullar. Pero eso es el 90% de los entrenadores".

Cuestionado por su estancia en Málaga este tiempo, ahí sólo tiene buenas palabras: ""He vivido tres meses aquí increíbles, la gente cariñosísima, 24.000 abonados... Tenemos una afición de Champions, es increíble, lo digo en serio. Aquí la gente es de Champions, es una pena no poder demostrar con un proyecto que el equipo tiene que estar arriba".