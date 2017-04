Míchel baraja cartas

Míchel, él sabe si para no dar pistas o porque realmente necesita apurar algunas horas para conocer el estado físico de varios jugadores con exactitud, no dio lista de convocados en la víspera del Málaga-Atlético de Madrid. Dejó claro el técnico que Sandro difícilmente jugará de titular. "Nosotros ya le forzamos para jugar en Leganés y el chico quería jugar pero no estaba al cien por cien. Hoy [por ayer] estaba mucho mejor. Pero con el calendario tan apretado que tenemos no queremos perder a ningún jugador. Una recaída sí que sería terrible para nosotros y para el jugador principalmente", comentó Míchel, que confirmó que En-Nesyri es baja por la contusión que se hizo en Marruecos. A ello se suma la sanción de Charles. Y quiere ver el estado de Mikel Villanueva y Peñaranda, que se ejercitaron ayer por primera vez tras jugar con sus selecciones.

"La pareja de centrales la tengo decidida", aseguró Míchel cuando se le preguntó por el once inicial: "Pero también quiero que se entienda que todo va a ir variando. No podemos consolidar una idea de juego sólo con un sistema o los mismos jugadores. Esta es una semana de tres partidos, hay que tener a los jugadores… ahora el fútbol moderno es más dinámico. No os sorprendáis si mañana jugamos con otros centrales o si el miércoles jugamos con otros medio centros. Alguno dirá: 'Míchel no tiene las ideas claras'. Es posible, pero esta no es la explicación".

Sobre el rival, el técnico madrileño se deshizo en piropos sobre el Cholo. "Tenemos que enfrentarnos a un oponente que nos va a exigir al máximo, no sólo en los futbolístico sino también en lo mental. Es un equipo que da igual con quien juegue, se sabe la lección perfectamente. Espera su momento. Eso es lo que tenemos que saber manejar. No tiene piedad con la falta de concentración o con el desorden del equipo contrario, ahí no debemos caer", decía Míchel, que no compra la teoría de que el Atlético este año es menos sólido: "No creo que sea más vulnerable. Simeone lo ha llevado a tal perfección que no necesitan prácticamente entrenar para saber cómo manejarse en el terreno de juego. Es posible que le haya dado una vuelta para tener algo más de posesión o de delanteros para tener más juego de ataque, pero es un equipo que siempre vuelve a sus orígenes porque sus orígenes son muy sólidos".

"Tienen a un jugador de un nivel magnífico, que es Griezmann. Pero es que es un equipo camaleónico. Te puede jugar al ataque y defendiendo con la misma intensidad y las mismas virtudes. Simeone lo ha hecho a la medida de lo que es el Atlético de Madrid. Tiene mucho ataque y defienden bien porque el primero que defiende es el delantero. Si juega Torres o Griezmann los veréis cómo defienden. Es un equipo de fútbol", prosiguió su análisis sobre el rival Míchel, al tiempo que mandó un mensaje a la afición que irá hoy a La Rosaleda: "Soy repetitivo sobre eso, a la afición no se le puede decir nada. La afición sabe perfectamente lo que quiere y dónde debe estar su equipo. Cada partido hace borrón y cuenta nueva porque quiere que ganemos. No va a haber un momento de desaliento por parte de ellos".