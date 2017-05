Míchel brinda el premio a mejor técnico de abril a sus "colaboradores"

And the winner fue Míchel. El del Málaga fue elegido como mejor entrenador de abril por delante de Ernesto Valverde y Luis Enrique de manera incontestable. Un galardón que el entrenador madrileño no ve posible sin su cuerpo técnico. " Yo estoy aquí, salgo en las fotos, pero ellos trabajan mucho y se merecen un trocito a partes iguales de lo que me toca a mí", comentó tras recibir la distinción.

Míchel reconoce que le da "un poco de vergüenza" tal galardón "porque son muchos los compañeros que trabajan muy bien y que no han tenido la suerte o los resultados del mes de abril como hemos tenido nosotros. Lo agradezco mucho, pero sobre todo a la gente que trabaja conmigo".

El entrenador blanquiazul igualmente lo quiso hacer extensible a sus jugadores, que han dado un rendimiento muy bueno y un paso adelante sin el que no se entenderían los buenos marcadores conquistados en las últimas jornadas. "Los jugadores han asumido la colaboración y la responsabilidad. Podemos ser muy buenos y tener un gran método, pero si los jugadores no te secundan y no te respaldan, tienes muchas más dificultades", aseveró el preparador malaguista.

No siempre será abril. Míchel se conforma con que ni sean tan malos como antes ni tan buenos como ahora. "Debiéramos trazar un término medio entre la primera parte de la temporada y los dos últimos meses. En ese término medio podemos encontrar la estabilidad del equipo y construir un buen equipo de futuro", comentó el técnico, que mandó ese guiño a los "colaboradores que trabajan diariamente conmigo".