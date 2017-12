Míchel: "Tengo un buen trato con Sandro y por él no va a quedar"

Es un secreto a voces, especialmente en los últimos diez días, que el club sueña con la posibilidad de que Sandro venga como cedido en el mercado de invierno. Sería la guinda para llenar de esperanza la segunda vuelta y lograr la salvación. Ayer Míchel habló en voz alta de ese deseo y reconoció que hay contactos con él para tratar esta posibilidad. "Estamos esperando un par de regalos más, pero alguno también tendrá que salir porque seremos muchos en la plantilla. Tengo buen trato con Sandro, por él no va a quedar y no me sorprende", aseguró el entrenador madrileño durante la entrega de los premios Más, de la cadena Cope, y en los que él fue galardonado como el más elegante.

La operación, ya se sabe, no sería fácil de ejecutar. Múltiples equipos están interesados en el canario -especialmente el Valencia-, más que dispuesto a regresar al fútbol español, aunque sea temporalmente, toda vez que el año en el Everton está siendo un desastre. El club de Liverpool no le impedirá salir, si bien tampoco lo pondrá fácil desde el punto de vista financiero. Asimismo, la ficha de Sandro es muy alta, bastante más que cuando ya lo era el año pasado, y muchísimo tendría que poner de su parte para que pudiera cuajar todo. Además, el club blanquiazul tendría que quitarse de encima unas cuantas fichas de en medio para que el tope salarial diera más tregua.

El Málaga juega con que Sandro ya sabe lo bien que se está en la ciudad y en el club y que aquí volvería a ser capitán general, al contrario de lo que le ocurre actualmente en la Premier League.