Míchel, un caramelo importante

Durante las últimas semanas han sido constantes las muestras de admiración de Míchel para con Sandro. Es consciente el técnico madrileño de que para es un lujo poder contar con un atacante de la categoría de Sandro para fortificar su primer proyecto completo.

Y es una baza importante Míchel en el proceso para convencer el internacional sub 21 de su continuidad. "Desde el primer día me dijo que era un jugador fundamental para él y eso es lo que necesita un futbolista, tener esa confianza del míster y de los compañeros", relataba ayer Sandro en palabras distribuidas por LaLiga. El Málaga pretende proteger del foco público, en la medida de lo posible, en este tramo final de la temporada para no sobreexponerlo. Es por ello que sus últimas declaraciones han sido ofrecidas por medios oficiales.

"La llegada de Míchel ha sido un toque de atención. Nos ha sabido tocar moralmente. Cuando llegó estábamos en una situación muy complicada y el equipo ha cambiado muchísimo, la mentalidad ha cambiado totalmente y el trabajo se ve reflejado. Estamos en un buen momento y tenemos que aprovecharlo para acabar de la mejor manera posible. Soy una persona muy ambiciosa, me exijo mucho a mí mismo porque sé que puedo dar mucho más", continuaba Sandro, que habló sobre el rifirrafe con Luis Suárez en el partido del Barcleona: "No creo que hiciera nada del otro mundo, no celebré el gol como debería de haberlo celebrado en un momento como en el que estábamos. Me debo al Málaga, trabajo para el Málaga y voy a darlo todo hasta el último día".

"Sabía donde venía, sabía que era una buena ciudad, conocía a la afición. Estoy muy a gusto y muy contento. Es algo nuevo para mí jugar tantos partidos en Primera, estoy en uno de mis mejores momentos de forma. Hay que seguir igual para seguir marcando goles", finalizó el delantero su alocución. El malaguismo espera su sí.