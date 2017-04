Míchel convence hasta a los incrédulos

Nadie puede dudar en estos momentos de la elección de Míchel. Su llegada ha supuesto el revulsivo que buscaba Francesc Arnau. Con tres partidos sin resultado, parecía que el efecto de su mediática llegada se había perdido. Pero en apenas tres días todo brotó a lo grande. Con el colofón de tumbar al Barcelona con autoridad. No obstante, había quienes no la tenían todas consigo en el interior del vestuario acerca de su llegada. Poco ha tardado en callar bocas Míchel, quien con su metodología se ha ganado el respeto unánime del vestuario. De los que juegan y de los que no, y del resto de elementos que convive día a día en las entrañas del plantel.

A nivel público han quedado patentes algunos rasgos del tercer entrenador blanquiazul de esta temporada. Por encima de todos, el mensaje positivo. Ni en el hundimiento final contra el Alavés, ni en la inoperancia ante Leganés o Atlético cambió su discurso: estaba convencido de que la plantilla levantaría el vuelo pronto y bien y que sólo era cuestión de tiempo. En el ámbito privado eso se tradujo en mucha charla con la plantilla, en grupo y por separado, pero sin regalar el oído; utilizando datos recogidos de los partidos, estadísticas sobre el buen trabajo, vídeos con pasajes de buen fútbol...

Aunque ha tenido que invertir mucho tiempo en el plano anímico, los que están trabajando estas semanas con él también destacan su capacidad para llegar al futbolista con un discurso claro y a la cara. Como los buenos jefes, Míchel ha regañado en privado y elogiado en público. Y no sólo ha sabido arengar y avisar a los suyos con palabras, también lo ha hecho a través de sus convocatorias, usando a 23 futbolistas en sólo cinco partidos que lleva en el banquillo, y sus alineaciones y cambios -su primera sustitución la hizo al descanso del choque contra el Alavés, cuando retiró a un negado Keko para buscar descaro con Ontiveros-.

A la plantilla le gusta también ver a Míchel tan metido en los entrenamientos. Es habitual que los entrenadores deleguen en sus segundos para llevar el día a día, pero al actual técnico le encanta sudar el chándal en cada sesión y supervisar desde muy encima el trabajo de los suyos.

El presidente, Abdullah Al-Thani, ya ha mostrado su alegría por la contratación de Míchel y Arnau admite su satisfacción en público y en privado. Cualquiera encuesta entre los aficionados ahora mismo le deja en buen lugar, pero lo difícil siempre es tener contento al rebaño. Y eso, por ahora, lo tiene en el bote el madrileño. "El ha tocado lo sicológico y ha sido importante para levantar ánimos y los resultados ayudan", señaló ayer Ricca.