Míchel: "Mi culpa es mucha"

Míchel continúa siendo protagonista estos días por sus declaraciones. Ayer se refirió, en Radio Marca Málaga, a su puesto de trabajo. Habló de lo que está en su debe. "Mi culpa es mucha, de los demás no me ocupo. Mi equipo no puede tener cuatro puntos y ahí no le podemos echar la culpa a nadie", señaló al respecto. Y también de lo que hay en su haber; nadie mejor que sí mismo para defenderse: "No pienso en el hecho de que vayan a encontrar un entrenador mejor que yo, que seguro pueden encontrarlo, pero seguro que no trabaja más que yo y seguro que tampoco tendrá una relación mejor con los jugadores y el club".

El preparador madrileño confiesa que le sorprende que un entrenador con 4 puntos de 33 posibles siga en su puesto de trabajo. No obstante, considera que la continuidad impone sentido común. "Si fuese tangible que el cambio de entrenador mejoraría el equipo, la gente que toma las decisiones lo haría. Se trata de ver una cierta estabilidad y si cambias de entrenador nunca se sabe por dónde saldrá la cosa. La paciencia del entrenador también es un argumento válido. Todos hemos llegado a la conclusión de que es mejor ser pacientes y trabajar en la misma dirección. Es posible que el entrenador se hubiese ido en verano o que hubiese llegado otro ahora. Hemos tenido todos paciencia y sobre todo la afición, y al final la alegría será más grande", manifestó.

Sabedor de que ahora mismo son los jugadores que tiene los que deben procurar que 2017 acabe con opciones reales de permanencia, quiso aparcar el mercado de invierno. "Para que yo pueda contar con un jugador del mercado de invierno quedan casi dos meses. No me interesa eso ahora, intento buscar soluciones en lo que tenemos y hay equipo suficiente para no estar donde estamos. Me interesa lo que pueda pasar de aquí a enero. Veo los entrenamientos y me gusta ver que el equipo puede ganar y bien al Deportivo. No puedo pensar en el mercado de invierno, mes y medio en el fútbol es una barbaridad", sintetizó Míchel, que considera su relación con el vestuario uno de los pilares más fuertes para afrontar lo que queda de temporada: "Mi relación con los jugadores es muy directa. Siempre se lo traslado todo, esté enfadado o contento. Hablo con total normalidad con ellos, se lo digo todo".

El técnico del Málaga también dejó un mensaje para el choque del domingo: "No podemos permitirnos que el partido no vaya por los cauces que fueron ante el Celta. Tenemos argumentos y armas como para ganar ese partido. Jugar como ese día lo hemos hecho en algún otro partido, pero por diferentes circunstancias no se ha ganado. No puedo ir más allá del domingo. Lo que pase después tiene una consecuencia directa con lo que pase ante el Deportivo. Podemos ganar, no creo que haya grandes diferencias con ellos".