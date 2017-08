Míchel, entre el Éibar y Al-Thani

Se esperaba la rueda de prensa de Míchel para analizar las sensaciones previas al debut, pero también para conocer su versión sobre la enrarecida situación de despachos, con el presidente Al-Thani haciendo de director deportivo. El técnico le dejó un par de mensajes a pesar de que intentó focalizar su energía en el estreno de mañana.

Sin citarlo directamente, aludió a las manifestaciones que el propietario catarí hizo ayer por Twitter. "No sigo las redes sociales, solo para colgar mensajes que me interesan. Lo único que me interesa es la parcela del juego y las decisiones técnicas y hasta el momento no ha venido un futbolista del que no haya estado informado. La manera de dirigir un club y una dirección deportiva no me competen. Lo demás no me distrae ni me gusta llevar un equipo por las redes sociales, sino dentro del campo. No puedo meterme ni me interesa", comentó.

No habló acerca de que el jeque Al-Thani esté llevando a cabo las gestiones para traer un medio centro, aunque sí se puso serio para marcar el territorio: "Cerrar la plantilla no me compete, solo entrenar con lo que tengo y ahí pongo el interés y la energía. La única parcela donde tengo autoridad es en hacer alineaciones y trabajar con lo que tengo, y ahí espero que nadie se meta".

Acerca del partido, el preparador blanquiazul subrayó que no hay que poner paños calientes a la situación a la que se llega entre lesiones y falta de fichajes. Ganar al Éibar es el mensaje, no el momento en que llega el equipo al encuentro: "No voy a decir óptimo por cuestiones físicas y demás, pero estamos preparados de sobra para no poner excusas ante un rival como el Éibar, que sabemos que en Primera todo el mundo te pone en dificultades, pero el Éibar más. Estamos absolutamente preparados", aseguró.

Además de descartar a Cecchini y Luis Muñoz por lesión, explicó los motivos de retrasar la convocatoria a mañana, tras el último entrenamiento. "Tenemos 17 jugadores de campo y tres porteros y mañana tomaremos la decisión. Vamos a tener que dejar fuera a uno, porque incluso Ontiveros se ha incorpordo durante toda la semana al entrenamiento con normalidad. Hay que descartar a uno y es sinónimo de que la gente se está recuperando. Hay gente suficiente para completar la convocatoria", compartió.