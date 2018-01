Míchel: "Dicen que no me voy porque no me pagan, pero es por honestidad"

Semana dura para el Málaga, pero el fútbol no para y mañana toca rendir visita al Getafe. No obstante, con un balance de 11 puntos de 54 posibles, el nombre que sigue copando las conversaciones es el del entrenador. Así las cosas, Míchel volvió a defender su puesto en sala de prensa con uñas y dientes con los mismos argumentos de sus últimas intervenciones. Se resigna a tirar la toalla.

"Tengo argumentos suficientes para quedarme más allá de mi capacidad que tienen que ver con mi honestidad y mi respeto por el trabajo. Hay gente que trabaja conmigo y depende de mí y no puedo tomar esa decisión alegremente, porque además considero que mi trabajo no se refleja en el campo", señala, y mantiene que su permanencia tiene mucho que ver con un compromiso adquirido en verano tras la permanencia del equipo: "Mi peor momento fue en verano, estar aquí y sospechar que podrían parar estas cosas. Porque cuando el 1 de julio, por obligación o entreno en el Málaga o en ningún sitio me tengo que decidir. Y fue después de acabar la temporada en la que me trajeron para ver si el equipo reaccionaba y reaccionó. Quizá también tuve la culpa de que estemos otra vez en Primera, y por qué no decirlo, el día antes de venir renunció a una oferta importante porque quería estar en Málaga".

"No me importaba lo económico y ahora me dicen que no me voy porque no me pagan, pero es por honestidad", continúa el madrileño, que insiste en que "si entendiese que estoy desmotivado, que soy incapaz y todo eso me marcharía" y vuelve sobre sus palabras: "Por qué me voy a quedar un año sin entrenar porque no esté de acuerdo con algunas cosas. Seguimos entrenando y el que se com el marrón soy yo y lo acepto".

Así las cosas, Míchel prolonga su vida como entrenador del Málaga y mañana (21:00) se sentará en el banquillo visitante del Coliseum Alfonso Pérez. Otra finalísima para el equipo: "Para nosotros hay poca manga ancha. Tenemos 11 puntos, números malísimos y pensar que necesitamos ocho o nueve victorias, con tres que tenemos nada más, puede sonar a difícil. Pero para eso se está cambiando la plantilla y mañana no es un partido más. Es también ante un rival en forma, que no se desestabiliza, que es fuerte y lleva sus recursos hasta el final aunque no sean muchos. El Getafe es un equipo muy comprometido, disciplinado, que sabe lo que hace y no nos pondrá las cosas fáciles, pero no estamos para mirar tanto al rival, sino a nosotros mismos para intentar sacar resultados".

Así, el técnico se muestra positivo con las incorporaciones. "Hay un cierto ánimo porque el equipo está cambiando, salen unos jugadores, entran otros y generan unas ilusiones que esperemos que se reflejen en el campo y en los resultados", dice. De los nuevos, Alberto Bueno se estrena en una lista y se puede esperar que Iturra vuelva a estar en el once. Con Adrián recuperado tras salir de sanción, se podría ver el regreso del 4-1-4-1: "Es una posibilidad porque hasta el momento de la sanción Adrián nos estaba dando estabilidad. También ha venido Iturra y es una posibilidad que tenemos en la cabeza, porque más allá del sistema necesitamos jugadores que tengan también estabilidad emocional, y ese centro del campo nos va a ayudar".