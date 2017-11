Míchel: "El equipo da esperanzas"

Pese a no sumar, el Málaga volvió a dar pasos adelante que invitan a creer en que la permanencia puede ser real. "Estamos siendo más regulares, hemos hecho un gran partido y ya parece que no es una novedad. Venir a jugar aquí en las circunstancias en las que estamos no es fácil, pero estamos teniendo valentía y audacia para jugar. Le hemos puesto las cosas difíciles al Real Madrid", dijo Míchel evidenciando la preocupación por no salir del vagón de cola: "Estamos descontentos con la clasificación, que es tortuosa, pero no por lo que estamos ofreciendo. El equipo está cada vez mejor. En casi todos los partidos hemos tenido oportunidades para hacer algo más".

Abandonó Chamartín el técnico satisfecho con el despliegue del equipo. "Lo que habíamos planeado ha salido, apretar bien la salida de juego del Madrid, intentar tener buenas posesiones, que fuesen profundas y con llegadas. Aun así, sabes que el Real Madrid va a llegar. Nos están pasando muchas cosas, pero eso no hace que mis jugadores se rindan, al contrario, estaban ahora esperanzados con el futuro", admitió.

No quiso justificar el traspié por la horrible actuación de Gil Manzano, pero sí reconoció que él vio legal el tanto de Baysse que firmaba el empate al borde del descanso: "Ser árbitro es muy difícil. La jugada mas clara que he visto es la del final de la primera parte y me ha parecido gol válido, pero no sé si eso cambiaría el resultado porque quedaban 45 minutos. Son muchas veces en estas circunstancias".

No se advierte en la tropa blanquiazul un ánimo a la baja por los resultados, algo de lo que presume el entrenador madrileño. "Tienen un entrenador que no les deja caer en ese fatalismo, y ellos confían en él y por eso estoy aquí. Son ellos los que mantienen en el puesto. Si no, con los números que llevamos hace tiempo que no estaría aquí. Saben que tengo fe y moral, pero también que no estoy loco. Un equipo que no cree en su entrenador o viceversa no juega como hoy o como en los partidos que viene sacando adelante, y los que va a sacar", dijo para destacar que el equipo está en la senda: "El equipo da esperanzas jugando de esta manera. Interpretan muy bien lo que queremos. Hoy han dado la sensación de estar en el campeonato, vamos a seguir porque es el camino. No habíamos metido ninguno fuera de casa y la sensación es buena, pero no completa porque hemos perdido. La sensación es agridulce, hemos jugado bien pero no hemos encontrado el resultado. Este es el camino. Me parece que el equipo ha merecido mucho más que irse derrotado".