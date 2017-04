Míchel: "Al equipo le faltó contundencia y ánimo"

El técnico del Málaga José Miguel Martín "Míchel" indicó hoy, después del encuentro contra el Atlético de Madrid, que al equipo le faltó "un poco de contundencia y ánimo".

"No podemos decir que hayamos hecho un partido catastrófico", aunque "el primer despiste, la primera acción, se ha puesto por delante", destacó.

Míchel aseguró que no se puede decir que esté "contento por la situación y el resultado", pero "no se le puede reprochar a los jugadores", ya que "el acierto no se entrena, aparece".

"Llevamos tres partidos y pensábamos tener algún punto más", agregó Míchel, debido que han hecho "más fútbol que resultados", pero a los jugadores "no se le puede reprochar nada", y lo que hay que hacer es "buscar soluciones, sobre todo, desde el punto de vista anímico".