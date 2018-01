Míchel huye de la teoría del dinero

"Ahora me dicen que no me voy porque no me pagan, pero es por honestidad". Míchel tiene nuevo argumentario. Aprovecha cada rueda de prensa para repetir ciertos mantras, ahora renovados por la situación del equipo: "Tengo argumentos suficientes para quedarme más allá de mi capacidad que tienen que ver con mi honestidad y mi respeto por el trabajo. Hay gente que trabaja conmigo y depende de mí y no puedo tomar esa decisión alegremente, porque además considero que mi trabajo no se refleja en el campo. Mi peor momento fue en verano, estar aquí y sospechar que podrían pasar estas cosas. Porque cuando el 1 de julio, por obligación, o entreno en el Málaga o en ningún sitio me tengo que decidir. Y fue después de acabar la temporada en la que me trajeron para ver si el equipo reaccionaba y reaccionó. Quizá también tuve la culpa de que estemos otra vez en Primera, y por qué no decirlo, el día antes de venir renuncié a una oferta importante porque quería estar en Málaga".

Dentro de esta nueva película, hay un toque de mártir: "Por qué me voy a quedar un año sin entrenar porque no esté de acuerdo con algunas cosas. Seguimos entrenando y el que se com el marrón soy yo y lo acepto".

La Federación de Peñas Malaguistas pidió mediante una carta pública al presidente Al-Thani que despidiese al entrenador. Míchel dejó un recado final acerca de si los individuos del colectivo serían capaces de solicitar algo así en otro ámbito de la vida: "No tengo nada que decir sobre eso, es respetable la afición de todos los aficionados. Siempre que sean con respeto, no tengo nada que decir. Si en el respeto y la educación está el pedir el puesto de trabajo de otra persona... A lo mejor también lo hacen en otros ámbitos".

También hubo por parte de Míchel un poco de repaso de la situación deportiva y del rival, si bien ahora mismo eso queda en un segundo -y lógico- plano: "Tenemos once puntos, son números malísimos. Pensar que necesitamos ocho o nueve victorias para quedarnos en Primera habiendo hecho sólo tres suena difícil. Para eso estamos cambiando la plantilla aunque haya poco tiempo. El Getafe es un rival que está en forma, que no se desestabiliza, fuerte, y que lleva sus recursos hasta el final. No estamos para mirar tanto al rival como a nosotros y buscar soluciones para tener resultados".