Míchel: "Es imposible sacar resultados si no juegas bien"

Míchel ya está. Y su discurso empieza a llegar a la afición. Por la mañana dirigió su primer entrenamiento y esta tarde se dirigió a su nueva afición. Varios mensajes positivos quedaron en su boca. Muchos relativos a lo que quiere desarrollar aquí. "La situación no es adecuada para lo que supone el Málaga. Por ahí queremos ir. Y luego, fundamental para mí, ¿a qué se llama jugar bien? Ganan los que juegan bien, por eso hay que atacar bien y defender bien. Es imposible sacar resultados si no juegas bien, independientemente del estilo que tengas".

¿Y cómo jugará el Málaga de Míchel? Es pronto para ello, aunque el madrileño no quiere priorizar el resultadismo porque se ha topado con buena materia prima en el plantel. "Tengo una idea futbolística que adecuar a la plantilla que hay. Pero no hay mucha diferencia entre mi desarrollo como entrenador y lo que me he encontrado. Las dos partes nos podemos adaptar a nuestro ideario de juego", apostilló un Míchel que estos días priorizará lo anímico: "Lo que queremos en el día a día es que el jugador se sienta cómodo y lo pueda hacer. Queremos cambiar el ánimo de los futbolistas para que el sábado veamos a otro equipo".

Y hasta dio a entender que ya hasta tiene un once ideal en mente, al menos pensando en su trascendental estreno frente al Alavés de este sábado. "Estamos trabajando sobre las fortalezas que habíamos visto. He visto todos los partidos que ha jugado el Málaga, igual que del Alavés. En ese sentido, tengo una idea clara de qué hacer y con quién. No queremos hacer cambios radicales para que el jugador no se sienta agredido. Si cambias mucho, en tres días no les da tiempo. En pretemporada en diez días tienes un estilo de juego, y eso vamos a intentar. Los caminos por los que vamos a intentar jugar son mecanismos que ya tiene la plantilla", insistió.

Míchel también contó lo que le convenció de manera tan rauda para aceptar la proposición blanquiazul: "El sábado estaba viendo el partido de Eibar y Málaga, porque tengo un hijo en Eibar, no por pensar que Marcelo estaba en dificultades. Durante el año ha habido posibilidades de ir a varios clubes y no se han dado por circunstancias. Desde que el lunes por la tarde empezamos a hablar sabía que el martes iba a estar aquí. Las relaciones contractuales me interesan menos, me interesan más los clubes. En Málaga uno se da cuenta que es una ciudad futbolera. Eso atrea a los jugadores y también a los entrenadores".

Aunque quiso restar presión a los canteranos que ahora mismo hay en el primer plantel, quiso dejar claro que a futuro piensa en los jóvenes de manera firme: "A mí me gusta que la gente de cantera llegue al primer equipo. Y para eso necesitan oportunidades. Prefiero tener 22-23 jugadores y el resto que sean de la cantera, participando y jugando. Cada jugador de la cantera es un valor incalculable. Por su calidad y porque suelen tener un compromiso doble".