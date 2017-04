Míchel inicia su 'casting'

Siete puntos de 15 posibles, seis en una última semana para enmarcar, han cambiado radicalmente el panorama del Málaga desde que llegó Míchel. La filosofía del madrileño en su mes al timón de la nave costasoleña ha permitido a la plantilla creer en sí misma, con su cénit en un partido liberador en Gijón. En la cuestión anímica estaba la llave, más que en la táctica. "Los jugadores son los culpables de todo lo bueno y lo menos bueno que les ocurre", eran las palabras del preparador blanquiazul tras imponerse al Barcelona. Y es que su discurso, aunque positivo en sus acertadas ruedas de prensa, ha sido tremendamente exigente de puertas para dentro, lo que ahora abre un nuevo escenario toda vez que afición y entidad respiran con alivio.

A los ojos de cualquiera está que el equipo ha rendido por debajo de su presunto nivel ya fuera con Juande, Romero o Míchel. Y sólo este último parece haber encontrado definitivamente la fibra a sus jugadores para rendir sobre un sistema aparentemente sólido en el que trabajar de cara al próximo curso. Una vez se ha satisfecho el objetivo marcado, el madrileño ya trabaja codo a codo con el director deportivo Francesc Arnau para preparar la próxima temporada, para la que tiene contrato firmado. El casting está abierto y el plazo lo marcan las próximas siete jornadas de la Liga Santander.

El técnico observa la evolución tanto de sus jugadores como de los que están cedidos

El partido contra el Barcelona dejó ver a varios de los que tendrán que interpretar su papel a un nivel de Oscar para ganarse un puesto. Caso del goleador Jony, en quien había puestas todas las expectativas después de un año de explosión en el Sporting. "Para mí hoy es un día bonito porque no lo estoy pasando bien y no esta siendo la temporada esperada. Por fin me voy contento y con alegría a casa", eran las palabras que expresaba con alivio el de Cangas del Narcea, que tiene aún tres temporadas más por delante en su contrato.

La apuesta sigue siendo grande por Jony, como por Peñaranda, cedido por el Watford con opción a un curso más. Parece que, por su nefasta forma, este estuviera perdido y se mirase más al próximo, pero lo cierto es que su continuidad no es segura, como ocurriera con un Luis Alberto prestado por dos años desde el Liverpool pero que finalmente acabó poniendo rumbo a La Coruña. El vinotinto dispuso de sus primeros minutos con Míchel y podrían haber sido tremendamente efectivos de no haber visto cómo Gil Manzano anuló su gol, completamente legal, pero acabó con tarjeta amarilla y sigue estando desubicado en sus escasas apariciones.

Peñaranda necesitará continuidad para terminar de convencer a Míchel, del que se esperan más rotaciones y pruebas para conocer de mejor manera las posibilidades de su plantilla. Además del venezolano, también están bajo lupa los cedidos con opción de compra. Son tres y sólo José Rodríguez cuenta con opciones serias de quedarse -la voluntad del jugador es tal-, a la vez que Kuzmanovic sigue siendo una incógnita. Las lesiones del medio centro han evitado ver a un jugador bien valorado por el club y que en sus minutos con Juande Ramos dejó buenos destellos, por lo que su situación es la más complicada de valorar. Boyko, petición expresa del de Pedro Muñoz, es quien tiene todas las papeletas de salir por rendimiento e inviabilidad económica, con una cláusula que ronda los seis millones. Quedaría fuera de esta terna Juan Carlos, inscrito en el Sporting de Braga por un fondo de inversión y cuyas posibilidades pasan por las negociaciones por este.

Lo que parece más complicado es pescar de la cartera malaguista que pulula por Europa. Más allá del granadinista Ochoa, que termina contrato, se encuentran cedidos Tighadouini, Horta, Cifu, Jaime Moreno, Rafa de Vicente y Alberto López. Será cosa de Míchel, con total poder de decisión en su codo a codo con Arnau.