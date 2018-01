Míchel insiste a su plantilla: "No me voy"

Míchel lo tiene claro. Lo mismo que lleva tiempo repitiendo en los medios de comunicación desde que está cuestionado en casi todos los ámbitos posibles, es lo que le dice a su propia plantilla: "No me voy, me tienen que echar". Así se resume la situación del entrenador del Málaga en estos momentos. Su discurso en público y en privado son casi idénticos. Argumenta que tiene sus motivos para ello.

El técnico madrileño habló con sus futbolistas en la mañana del martes, algo lógico después de los partidos, pero que en el contexto actual multiplica el interés de lo que se dice y se deja de decir. Así que Míchel no va a dimitir ni va a poner su cargo en disposición de nadie. Deja ahora el balón en el tejado del presidente, que es el único que puede tomar la determinación de fulminar al preparador blanquiazul. De momento, trabaja como si fuese a sentarse en el banquillo contra el Getafe y esperando que llegue el delantero centro (que no es Bueno, obviamente). Sigue pensando Míchel que puede revertir la situación actual si cuenta con nuevas piezas, especialmente un hombre que garantice goles. A Míchel, una vez que los jugadores saltaron al césped, también se le vio dialogando con el capitán del equipo malagueño, Recio. Como se puede ver en la imagen que ilustra esta noticia, hubo intercambio de impresiones, en algún momento con la presencia también del segundo de a bordo, Juan Carlos Mandiá.

El equipo regresa al trabajo este miércoles a partir de las 10:30 horas en el estadio de atletismo Ciudad de Málaga, pensando ya en la preparación del encuentro de la jornada 19 contra el Getafe, que cierra la primera vuelta de la Liga 2017-18. Si el presidente blanquiazul, Abdullah Al Thani, no cambia de opinión, será con Míchel en el banquillo.