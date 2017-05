Míchel: "A mis jugadores les pongo un sobresaliente cum laude"

El Málaga puso el punto final a la temporada entre el champán del Real Madrid y la sensación de, a pesar de la derrota, haber hecho el mejor trabajo. De despejar dudas y suspicacias falaces. Ser undécimo con 46 puntos parecía una quimera a la llegada de Míchel, pero la victoria en Gijón abrió el tarro de las esencias y apareció un equipo disfrutón y ganador. Motivo para que el técnico madrileño se deshiciera en elogios hacia sus pupilos en sala de prensa.

"A mis jugadores les pongo un sobresaliente cum laude. Matrícula de honor. No sólo en lo que habéis visto, sino en lo que no se ve. En el día a día, cómo han participado, competido y respetado las decisiones del entrenador", decía Míchel, que pide afrontar con este aura la próxima temporada: "Desde que estoy aquí, si pudiera pedir algo, es la misma actitud para afrontar cada día como estos dos meses y medio. No puedo más que regalarles elogios. Y ayer [por el viernes] se lo dije. Han estado conmigo sensacionales".

"¿Pensar en qué habría pasado? Estuvimos bien al final y es el camino para el año que viene"

El madrileño lamentó la celeridad con la que se encajó el primer gol, no definitivo pero sí lapidario para el planteamiento inicial: "El partido empezó regular y ha acabado bien. Tuvimos nuestras opciones, nos ha faltado ese punto de acierto pero ante un equipo como el Madrid es difícil tener esa desventaja desde el principio porque es un desánimo para ti y una ventaja para el rival". Míchel reflejó el gesto "cariacontecido" de los suyos, porque "no nos ha dado ni tiempo a ser inferiores porque en el minuto uno íbamos perdiendo y darle un balón así a Isco o Cristiano... Con el paso del tiempo habrán aprendido de lo que hemos sufrido y lo contentos que tienen que estar".

Cualquier comentario nocivo debió quedar silenciado con la actitud del Málaga, batallador y capaz de poner contra las cuerdas a Keylor Navas. Míchel, dice, no echó cuenta en ningún momento al bombardeo procedente del puente aéreo del fútbol español: "La gente que habla de eso no es cercana al fútbol. La gente que vive en el día a día sabe que no nos íbamos a regalar. No nos ha afectado, hemos entrenado como siempre y yo he planteado los entrenamientos igual. No se pone en discusión la situación. Pero eso forma parte de un espectáculo malo, y si cabía alguna sospecha más allá de la diferencia de equipos se ha demostrado que mis jugadores merecen su felicitación por su honestidad, y todos los que han dudado esperarán para tener otra oportunidad con otros deportistas". "Se cree el ladrón...", añadía, insistiendo en que "si hubiese perdido un solo segundo en tenerme que justificar le hubiese quitado esa energía a mis jugadores y no se merecen eso", apunta un Míchel que nuevamente elogiaba a los suyos: "Sólo puedo darles mis mi aplauso y abrazo porque han hecho mucho por mí. Sobre la gente que no nos conoce... No me puedo centrar en eso. Hoy nos tenemos que felicitar porque la temporada ha acabado aseadamente y felicitar al campeón, que como ha demostrado es un equipo con una calidad y regularidad de campeón.

El qué hubiera pasado es pregunta frecuente, quizá ventajista. Míchel lo deja en que "nunca se sabe" y hace balance: "No podemos estar descontentos, han sido dos meses y medio muy intensos y que para nosotros no han acabado como queríamos, no por la derrota, sino porque queríamos estar más arriba. Vinimos en una situación con el equipo inseguro y han estado bien este tiempo. ¿Pensar en qué habría pasado? Hemos estado bien en el final y punto, y ese es el camino para el año que viene". Hoy, vacaciones. En 42 días, un nuevo Málaga estará en marcha.