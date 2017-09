Míchel: "A mis jugadores que no me los toquen"

Con calma y sonriente apareció Míchel en la sala de prensa de La Rosaleda en la víspera del partido ante el Las Palmas. El entrenador blanquiazul es otro tras el parón. Cerrado el mercado de fichajes veraniego, el madrileño está satisfecho con el plantel y confía en que las dos semanas de parón hayan ayudado a mejorar lo suficiente para empezar a sumar victorias.

“Se pueden considerar estas semanas como una minipretemporada. Hemos tenido que cambiar algunos aspectos. La autocrítica empieza por mí y estamos buscando soluciones. El equipo está mejor físicamente que cuando empezamos en julio, las ideas son similares en el juego pero hay aspectos que hemos conseguido cambiar.”, afirmó.

Muy autocrítico, Míchel asumió la culpa por el mal inicio liguero. “Si el día del Girona el equipo estuvo mal hay que mirar al entrenador, que tiene que darle una vuelta al equipo. Tenemos un buen equipo y lo vamos a demostrar. Tener regularidad en Primera División es muy complicado”, a la vez que mostró una fe ciega en sus jugadores: “Los jugadores están bien porque creen en mí. El entrenador nunca les engaña, se equivoca pero no les engaña, por lo que ellos creen en mí. Eso es lo que más tranquilo me deja, que cualquier propuesta que les hacemos, la siguen y eso es porque creen en el entrenador. Y yo creo más en ellos, son buenos futbolistas. Cuando yo vine estaban en una situación peor de la de ahora, y eran muy buenos. Van a acabar diciendo hasta que el entrenador es muy bueno. Que no me los toquen”.

Uno de los ejemplos que puso sobre la mesa fue el de Ricca. El uruguayo se ha recuperado en tiempo récord, y el preparador madrileño lo colocará en el once inicial. “Va a jugar mañana. Ha sido sorprendente por su recuperación, creo que ha hecho un trabajo muy bueno la gente que trabaja con nosotros y por el pundonor y el corazón que tiene ese jugador, eso es indiscutible", afirmó Míchel.

No jugará Juan Carlos, que a pesar de querer llegar al encuentro, no está disponible. Tampoco estarán Rolan, Jony, Miguel Torres ni Peñaranda, mientras que la participación de Juanpi y Ontiveros es incierta. “Lo que pasa es que los chicos ven competencia ya y quieren estar cuanto antes, tienen una autoexigencia que en la pretemporada no tenían tanto, no se exigían tanto. Tienen que volver bien y para eso estamos nosotros, para regularlos. Cualquiera que vaya al once y cualquiera que vaya al banquillo tiene que estar al cien por cien”, recalcó.

En cuanto al partido de mañana, Míchel no ve el partido contra el Las Palmas con la imperiosa necesidad de sumar por el duro camino que se le presenta al Málaga en las próximas jornadas, con visitas entre otros, a los estadios del Atlético de Madrid y el Sevilla. “Vamos a intentar jugar bien y ganar mañana. El calendario es lo de menos. Mira por arriba, el calendario hacía a algunos equipos ganando, pero es muy difícil ganar a todo el mundo, en esta liga el trabajo de los equipos es fantástico, es una liga muy buena", dice Míchel.

El conjunto grancanario viajará a la capital de la Costa del Sol en una situación similar a la de los locales, pero Míchel no cree que haya grandes diferencias entre los equipos que ya han sumado puntos y los que no: “Cuando pierdes dos partidos y tienes 0 puntos las dudas llegan para todo el mundo. Pero creo que es un equipo que no hay mucha diferencia con el que está en décima posición. Tienen jugadores de muy buen nivel. En Primera División hay mucha igualdad y todos pasaremos situaciones complicadas. Solo son dos partidos”.

Para tratar de superar a los de Manolo Márquez, el Málaga tendrá que tratar de generar más peligro sobre la meta que, presumiblemente, defenderá Chichizola, que fue un dolor de muelas para la delantera malaguista en la pasada final del Trofeo Carranza. Míchel afirma que el equipo llega, pero que falta tirar entre los tres palos. “El día del Girona, sin ser un partido bueno, tuvimos cuatro o cinco tiros, que no es lo mismo que vayan fuera o que lo pare el portero”, recalcó, aunque reconoció que hay muchos aspectos a mejorar: “Hemos perdido balones en el inicio del juego, somos de los que menos han robado en campo contrario. Estamos tratando de ser más incisivos en la presión y buscar situaciones que no hemos podido hacer en pretemporada”.

También anunció Míchel algún cambio, aunque no reveló los nombres. “Un cambio fundamental es la actitud y las correcciones tácticas. Seguro que vamos a ver un equipo distinto, algún jugador distinto pero también estamos acondicionando, los jugadores están mejorando. El primer día había 14 jugadores y algunos no llevaban mucho tiempo trabajando, por eso ahora que tenemos más alternativas es fundamental la puesta en escena. Que mis jugadores intenten poner en juego lo que hemos trabajado”. Unos jugadores que conocerán si van o no convocados mañana or la mañana, tras una última sesión preparatoria antes del choque.

Pero para ganar frente al equipo canario también será necesaria la ayuda de La Rosaleda. Con su tono conciliador de las últimas fechas, Míchel trató de llegar al aficionado malaguista. "Mis mensajes son de juntar y de reunir, no de buscar otras situaciones que no nos ayuden. Los que queremos que gane el Málaga somos nosotros, nuestra afición la primera, que siempre ha estado aquí. Es importante que esté con nosotros, es una noticia fantástica. Para separar, bastante nos quieren separar los contrarios, que es lo normal”, aseveró. Mañana volverá a responder.