Míchel no se muerde la lengua

La temporada empieza hoy para el Málaga. Todo debería estar centrado en lo deportivo, los focos puestos en el verde, en el espectáculo futbolístico, pero la situación institucional, con Al-Thani con el mono de director deportivo, Arnau en un segundo plano y Míchel, que no termina de verlas venir, hace que el ambiente este cargado, muy tenso.

"No sigo el tema de las redes sociales excepto para colgar mensajes que me interesan. La única parcela donde no entra nadie y soy el absoluto responsable es en la del terreno de juego y mis decisiones técnicas. A partir de ahí, y hasta el momento, no ha venido ningún futbolista que no haya estado informado yo por la dirección deportiva, por Arnau, que es con quien yo trabajo", expresaba Míchel en alusión a las últimas declaraciones de Al-Thani en Twitter, y añadía: "La manera de dirigir un club o una dirección deportiva no me compete. Mis energías las gasto en dirigir al equipo. No me gusta dirigir a un equipo por redes sociales, me gusta hacerlo en el terreno, en el día a día, y es lo que hago. Lo demás no me compete ni me interesa".

"Si viene alguien, fenomenal; si no viene nadie, pues con lo que tenemos nos alcanza"

Sobre los refuerzos que necesita la plantilla, Míchel se mostró resignado: "Si viene alguien, fenomenal. Si no viene nadie, pues con lo que tenemos nos alcanza. ¿Los objetivos cuáles serán? Pues lo irá diciendo la temporada. Con lo que tenemos está bien".

El madrileño, que dará la lista de convocados hoy, confirmó que Cecchini y Luis Muñoz no entrarán en la lista y sí Ontiveros: "Tenemos 17 jugadores de campo y tres porteros y mañana tomaremos la decisión. Hay que descartar a uno y es sinónimo de que la gente se está recuperando". Además, confirmó que a día de hoy cuenta con Peñaranda.

"No voy a decir óptimo por cuestiones físicas y demás, pero estamos preparados de sobra para no poner excusas ante un rival como el Éibar, que sabemos que en Primera todo el mundo te pone en dificultades, pero el Éibar más. Estamos absolutamente preparados", declaraba Míchel con respecto al partido de hoy en La Rosaleda a las 22:00, algo que aprovechó para atizar los horarios: "Jugar los lunes no me gusta nada, los primeros lunes jugamos en casa a las 22:00 de la noche. Podrían tener más sensibilidad con nuestra afición. Encima, después jugamos el sábado y tenemos menos descanso".