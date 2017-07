Míchel ve necesario "probar y coger" de La Academia

El que conoce las categorías inferiores del Málaga sabe que el trabajo que se realiza con ella es de un alto nivel. Sobra decir que las infraestructuras no son las deseadas, que es un hándicap notable a la hora de rentabilizar la notable inversión que se ejecuta con La Academia. Aun así, son ya varios años, prácticamente desde la llegada de Casanova, que la cantera blanquiazul logra exportar su calidad hasta la primera plantilla. Los casos de Juanmi, Castillejo o Samuel, o lo más recientes con Fornals o Ontiveros, son un ejemplo. Desde su llegada, Míchel siempre la ha alavado y no dudo tampoco en manifestarlo en una entrevista con el diario británico The Star.

"En Málaga intentamos encontrar diferentes soluciones para crear un buen equipo. Los jugadores nacidos en Málaga son fantásticos porque tienen ese alma. Probar y coger jugadores de La Academia es necesario para nosotros. Todo equipo que lo haga, bajo mi punto de vista, verá los beneficios", señalaba un Míchel que ha llevado hasta 14 canteranos en su primer stage en la provincia, contando a tres que tienen medio pie asegurado entre los mayores: Javi Ontiveros, Luis Muñoz y Youssef En-Nesyri. "Tratamos de buscar jugadores jóvenes porque por nuestro presupuesto y nuestra identidad es algo muy bueno", concluía el madrileño.