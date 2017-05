Míchel parte y reparte

La Liga decidió que éste ha sido el mes de Míchel y él dice que sí, pero tampoco tanto. El seis de siete del Málaga le ha valido al técnico un reconocimiento que se afana en compartir con su equipo de trabajo. Aún quedan dos partidos por delante para redondear el fin de fiesta. Hoy, última expedición del curso, camino a San Sebastián, donde espera una Real Sociedad que el madrileño describe como "el rival más regular en el fútbol de ataque y colectivo".

"La Real me encanta, tiene muy buen nivel. Manejamos alternativas en cuanto a jugadores y sistemas. Seguimos teniendo la duda de cara al partido", comenta Míchel, que valora distintas opciones para enfrentarse al equipo de Eusebio: "Podemos jugar con José Rodríguez, Recio de mediocentro, acercarles a Fornals, jugar un 4-3-3... Va a depender de lo que consideremos. En cualquier caso, vamos a acertar igual porque todos los chicos están en buena disposición. Enfrente un equipo que nos llama la atención".

Si los jugadores de la cantera necesitan un entrenador en el primer equipo que les mire, yo les voy a ver"

Encadenar otro triunfo más daría otro espaldarazo al trabajo del equipo, cuyo empujón en los últimos meses de competición se asemeja a una de las etapas más fructíferas de Míchel en los banquillos: "En Getafe quedaban cinco partidos y el objetivo era que el equipo se salvase, y se salvó y al siguiente quedamos sextos. Todas las etapas son distintas. A veces estás contento con tu trabajo y no se refleja en resultados y parece que has hecho un mal trabajo, pero no es así. Al final los artistas son los importantes y los que te hacen ser mejor o peor".

El impulso dado es el que le permite recibir el premio a mejor entrenador del mes de abril, aunque el preparador malaguista reparte, como decía al recoger el galardón, en cortarlo a partes iguales para sus compañeros: "Está bien recibir premios, pero soy un poco pudoroso para eso, al final esto es un trabajo colectivo, un deporte de equipo. Se lo dan al entrenador pero eso significa que todo el mundo en esta parte técnica tiene mucho que decir. Bueno, lo agradezco pero también en nombre de ellos sobre todo".

Míchel se encontró a su llegada con Weligton, incorporado al cuerpo técnico del Gato Romero en enero tras dejar su ficha libre para la inscripción de Peñaranda. Alabanzas para el trabajo del brasileño: "Es un enlace muy bueno entre el vestuario y nosotros. No es el típico exfutbolista que dedica a meterse en el despacho de los entrenadores para hacer bulto. Trabaja muy bien, tiene muchas ideas, incluso tiene reuniones con los jugadores, especialmente con los defensas, para corregirles y arreglar situaciones. No sólo con el vídeo, también lo traduce en entrenamientos y lo desarrollamos".

Mirando al próximo año, queda la buena noticia de que Juanpi "está sorprendentemente bien" y le pide "seguir trabajando" para que esté "perfectamente" en julio. El venezolano es uno más de la Academia, que espera ver en su etapa: "Si los jugadores de la cantera necesitan un entrenador en el primer equipo que les mire, yo les voy a ver, si encima tenemos esas instalaciones, mejor. Ojalá lo vea yo, pero no sé si será como entrenador".