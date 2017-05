Míchel pasa palabra

El viernes trascendía que Adrián González acabará en el Málaga la próxima temporada y ayer comparecía Míchel. Si en cualquier contexto se le preguntaría por una incorporación, cabe añadirle el morbo de que el jugador en cuestión sea su hijo. Ya se contó en estas líneas que la del centrocampista madrileño es una operación gestada antes de la llegada del entrenador para suplir a Marcelo Romero. Y sin decirlo expresamente, el madrileño vino a confirmarlo en su comparecencia: "Algunos nombres que salen se me han consultado y otros ni siquiera ha sido así. No es una cuestión mía el nombre de este jugador".

Como era de prever, le incomodó la pregunta. En lo profesional y en lo personal. Por ello Míchel echó balones a Francesc Arnau: "Más allá del nombre del jugador que sea, cualquier gestión la lleva mi jefe, el director deportivo. Desde que he venido lo único que escucho son nombres y doy mi opinión. Las negociaciones de cualquier jugador y la plantilla del año que viene va a estar diseñada por el director deportivo con mi ayuda". No quiso hablar más del tema el preparador blanquiazul por "unos jugadores que están en esta plantilla y merecen el respeto suficiente como para que no estemos hablando tanto de la posibilidad de que vengan futbolistas para el año que viene".

La intención de Míchel es centrar los cinco sentidos en ganar para rebasar hoy al Celta en la undécima posición y seguir en la nube en que flota el equipo. "No nos podemos permitir levantar el pie del acelerador. Estamos en un buen momento, no queremos parar y eso hay que hacerlo a través de los partidos. Con máximo respeto al rival y con máximas intenciones por nuestra parte. Queremos seguir ganando y demostrar que el equipo puede conseguir esos resultados, porque nos interesa mucho la regularidad para estar bien en LaLiga, este año y el que viene", desgranó en sala de prensa.

En cuanto a nombres propios, quiso desligar la ausencia de Luis Muñoz de su error ante el Sevilla. "Viendo las características del rival y lo que queremos hacer, vamos cambiando jugadores en función de necesidades. Puede parecer extraña la salida de algún jugador como la de Luis Muñoz, pero sí queremos demostrar que hay una gran oportunidad de jugar en el primer equipo. En Granada se demuestra que Luis puede jugar en el primer equipo y ante el Sevilla que es muy difícil ser regular y mantenerse. No tenemos ninguna duda con él, queremos que esté tranquilo y que se prepare porque el año que viene va a ser muy largo con nosotros", apostilló.

Y respecto a Sandro, sin decirlo literalmente, sus palabras confirmaron que el canario ya estudia la oferta presentada por el Málaga y que está meditándola: "Yo sí puedo decir que, por cómo le tratan la afición y los compañeros, las cosas que ha hecho el entrenador, las gestiones absolutas y directas del director deportivo, de nuestro propietario, sinceramente, más no podemos hacer. Dependemos del jugador, de sus intenciones y su cariño. Sobre la mesa, por nuestra parte, está todo decidido y encaminado y tenemos que esperar a que el jugador decida".