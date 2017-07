Míchel pone las tildes Míchel pone las tildes

Míchel sienta cátedra cuando habla. Desde las frases sin pelos en la lengua hasta el apoyo más acérrimo, se le ha visto expresarse en numerosos registros. Ayer tiró de contundencia para subrayar muchos temas de actualidad, sobre todo los relacionados con nombres propios del mundo blanquiazul. Todo bajo unas coordenadas de aviso a navegantes para que lo bueno logrado en su primera etapa se convierta en una referencia, no en una constante. "Me gusta mucho el club y la idea, y más por lo que ha pasado en los tres meses en que estuve, todo fue muy bien. Hemos creado un ambiente de alegría y esperanza y es algo que queremos mantener. Cuando una afición renueva los carnets a esta velocidad es una alegría, no una responsabilidad. Tenemos que formar parte de esa ilusión de la gente, pero no hay que confundir ilusión con magia. No tengo nada de mago, acaso la nariz. Estamos muy contentos en cualquier caso. El proceso de construcción es lento pero de lo que se trata es de que el proyecto sea bueno, y a mí me lo parece", destacó en su alocución.

recado

Tiene prisa Míchel por cerrar la plantilla. A su juicio, queda "un 30%" por configurar. Ello pasa, fundamentalmente, por un medio centro y un delantero, las posiciones en las que más prisa tiene. Por ello, quiso mandar un mensaje. Como quiera que descartó a Arnau, el recado señaló directamente hacia el propietario, Abdullah Al-Thani, y la lentitud del club para cerrar operaciones. "El entrenador pide, todo el mundo pide, pero necesitamos más agilidad en las operaciones. Lo demando. Espero un nuevo delantero. Arnau trabaja mucho, y más de lo que parece. A veces las situaciones no se pueden concretar pero porque falta agilidad, no porque Arnau no trabaje. Hay que ver también lo que hay en la bolsa. No se puede gastar todo lo que entra, ya hasta yo he aprendido cómo funciona el salario liga", comentó Míchel.

También habló de las prisas por apuntalar la medular para no cometer riesgos: "No podemos esperar hasta última hora. Ahora mismo tenemos dos centrocampistas y necesitamos un tercero. Tenemos 21-22 jugadores, si aparece una ganga tenemos espacio, pero la base del equipo tiene que estar centrada en otras circunstancias".

camacho

"Es insustituible para nosotros, por lo que tendremos que buscar fórmulas. Se nos ha ido el capitán, un líder, y en unas condiciones en las que poco podemos hacer. Sustituir al futbolista se puede, pero a la persona no porque era un líder. No sabes si el que venga se va a adaptar, más aún como Camacho. Pero el jugador que venga para mí será mejor que él", comentó de manera directa. Al respecto, se le volvió a preguntar por Javi García, del que su agente dijo días atrás que sería imposible que saliera del Zenit, algo que aún porfía el preparador malaguista: "Tengo esperanzas con Javi García. Ojalá que jugadores de su nivel puedan venir al Málaga".

Míchel aseguró que le pide a Arnau que le hable de "cosas que son posibles, porque en el ambiente hay muchas. Estamos viendo el mercado y hay jugadores apetecibles, pero cuando metemos la mano en la caja igual en vez de billetes hay monedas".

borja bastón

Se fue Sandro, un jugador que dejaba un hueco tremendo. Pero tanto Míchel como Arnau están bastante satisfechos con Borja Bastón. El técnico explicó de manera comparativa lo que espera de él. "Es un goleador. Con el Sandro que acabó diríamos que cualquier refuerzo no estaría a su altura. Prefiero irme al Sandro que vino y cómo ha ido progresando, y esa esperanza tenemos con Borja Bastón. Un jugador que siempre ha tenido mucha cercanía con el gol. No ha sido fácil traerlo pero es curioso que todos los jugadores que hemos traído en situaciones muy especiales han demostrado que no todo es tema salarial. Han querido venir, todos han arriesgado algo por venir y eso significa que han sido buenas incorporaciones".

jony

Una de las revelaciones más sorprendentes de Míchel llegó cuando habló acerca de cómo ha llegado el asturiano de las vacaciones. "Recibí una estadística de cuánto pesaba cuando vino el verano y lo que pesa ahora. La diferencia es de 6 o 7 kilos. Hablamos de un jugador distinto. Con una mochila de siete kilos te cansas antes", comentó el técnico, que añadió: "No solo eso, está aprendiendo a ser futbolista, a conocer el juego. Ahora tenemos que conseguir que esas prestaciones se conviertan en fútbol y que tenga más continuidad. Necesitamos más de él. Cuando un jugador tiene fuerza de voluntad y se obliga a perder kilos y grasa, eso significa que el jugador sabe que tiene que reaccionar", remató sobre Jony, que en las pruebas de grasas también ha bajado en tres o cuatro puntos.

kameni

Cuando se marchó a Turquía el meta camerunés lanzó un dardo al técnico asegurando que no fue claro con él sobre sus intenciones. Respondió Míchel mezclando elegancia con un mensaje velado: "Solo puedo decir la conversación que tuve, las posteriores por terceras personas no las sé ni me interesa. Yo a él le dije que iba a venir otro a competir. Se lo dije un mes antes de que acabara el campeonato para que no lo oyera por otros. Si se hubiera quedado no habríamos tenido que buscar otro portero. No sé si no ha querido competir o si la situación económica ha pesado, solo sé lo que le he dicho a él. Lo que ha manifestado no lo entiendo porque no se ajusta a esa realidad. Solo puedo decir que me habían dicho cosas de él que no eran muy buenas y conmigo estuvo fenomenal. Los dimes y diretes con él no eran ciertos".

deco

Que se viera a Deco ejercitándose con el filial por la mañana significaba que no iba a Holanda. Este joven medio centro tiene una importante legión de fans en las redes sociales, de ahí que su ausencia llegara a convertirse en Trending Topic nacional. Míchel estaba ojiplático con la dimensión de un futbolista que todavía está en edad de formación. "Su situación es cuestión de club. En mi opinión, tengo que apostar por otros jugadores como Maty, Mula o José Carlos, que siendo más jóvenes son interesantes a día de hoy. Estoy sorprendido con esa circunstancia. Tomo mis decisiones con honestidad y todos han podido demostrarme sus condiciones. No sé si alguien le ha dicho que podía contar para el primer equipo, pero en principio no me lo parece. Es bueno y competitivo pero no pasa nada. A Deco hay que verle en un equipo de categoría superior y vamos a intentar que juegue en Segunda o a lo mejor en un Primera porque no le hemos visto y lo necesitamos ver", retrató.

baysse

Sobre uno de los nuevos, Paul Baysse, tuvo palabras que sonaron a galones: "Es un ejemplo de integración. Ya intenta hablar español, se comunica con los compañeros. Se nota cuando uno entra en el vestuario y le respetan. Algunos no le habían visto jugar y ahora ven cómo compite, se cuida, se adapta... se convierte en un líder. Es bueno que haya jugadores así en el vestuario".

primer amistoso

No es momento para balances, aunque el técnico sí habló de las sensaciones que le dejó la derrota por 0-1 ante el Sheffield United. "Vi un equipo que había acumulado mucho cansancio, fue una concentración incómoda porque tuvimos que movernos. No me gustan las pretemporadas. Hay que construir y la construcción necesita serenidad. Vi cosas que me gustaron y otras que no. La pretemporada sirve para organizarnos y eso lo debe entender la gente", analizó.