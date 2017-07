Míchel empieza la pretemporada con 'overbooking'Baile en la portería; Prieto es oficial y Roberto aún espera

Parece lejano el mes de mayo, cuando el Málaga jugó su último partido de la temporada 2016/17 ante el Madrid en La Rosaleda. Habrá a quien la espera se le habrá hecho larga, a quien se le hizo corta. Pero el Málaga 2017/18 empieza a funcionar desde hoy, se acabaron las vacaciones.

Míchel tendrá nada menos que a 35 jugadores a sus órdenes en los primeros compases, a la espera de que se vayan solventando salidas y que los jugadores del filial vayan rebajándose. No estarán Kameni, en Turquía para cerrar su fichaje con el Fenerbahce, y Horta, con vaciones por haber acabado recientemente el Europeo sub 21. A la espera de Roberto, los porteros son Andrés Prieto, Samu Casado y Kellyan. Los defensas que concurren son Rosales, Ricca, Luis Hernández, Mikel, Miguel Torres, Baysse, Koné, Luis Muñoz, Álex Robles y Cifu. Centrocampistas están Camacho, Pablo Fornals, Juanpi, Recio, Adrián, Keko, Jony, Chory, Ontiveros, Arturo, Mula, José Carlos, Maty, Hicham, Deco y Tighadouini. Y en la delantera, Borja Bastón, Michael Santos, Peñaranda, En-Nesyri, Kuki Zalazar y Jack Harper.

Ontiveros y Peñaranda trabajarán a menor ritmo por sus lesiones. Para hoy, el menú es un entrenamiento en el Estadio Ciudad de Málaga y pruebas en las instalaciones de INACUA, con pruebas médicas y de esfuerzo hasta mañana por la mañana. Los jugadores partirán entonces hacia Benahavís para iniciar la primera estadía de pretemporada, entre el 6 y el 14 de julio, día del primer amistoso.

Días intensos en la portería del Málaga. El que ha sido el inquilino titular en el último trienio, Carlos Kameni, está en Estambul para cerrar su fichaje con el Fenerbahce. Ayer fue recibido por el cálido aficionado turco con máxima expectación en el aeropuerto. El club turco ya anunció un principo de acuerdo con el meta africano. Sabía que no iba a ser titular con la inminente llegada de Roberto, que no empezará a trabajar hoy porque no se ha rubricado su traspaso desde el Espanyol. El meta aguarda el plácet definitivo para ponerse a las órdenes de Míchel, que le tuvo en su etapa en el Olympiacos (ganaron juntos dos Ligas e hicieron una brillante Champions) y que se convenció de que era el portero ideal para el nuevo proyecto.

No se esperan dificultades en ninguno de los dos casos, aunque ayer se aguardaban los anuncios oficiales. Sí llegó la constatación de un fichaje ya pactado desde hace más de un mes atrás, el portero del Espanyol Andrés Prieto (23 años y 1.93 metros). Firma por dos temporadas por el Málaga, aún con la incógnita de si será segundo o tercer portero, si será el suplente de Roberto o el meta bisagra con el filial. Una vez se decidió prescindir de Aarón Escandell y en breve se hará lo propio con Guille Lara, fichado del Marbella a mitad de la temporada pasada, los siguientes en la línea sucesoria serán Samu Casado, ya reestablecido de su lesión en un hombro, y Kellyan García, que tan grata sensación dejara en la pasada Copa de Campeones juvenil. Ambos son proyectos importantes para el club.