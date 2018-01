Míchel: "No puedo permitir que se cuestione una falta de actitud"

Míchel pasó revista en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda a la actualidad de un Málaga que mañana se la vuelve a jugar. Regresa la Liga ante el Espanyol (21:00) con el debe de sumar puntos para salir del fango del descenso. "El partido de mañana es tremendamente importante para reengancharnos a una zona donde hay que llegar como sea y es a través del triunfo. Después de perder contra el Alavés nuestra situación era complicadísima y así seguimos. Nada más que tenemos la referencia del partido de mañana para conseguir lo que perseguimos, que es tener algo de estabilidad", apuntó el técnico blanquiazul.

El equipo trabaja desde el pasado día 28 de diciembre, cuando regresó a los entrenamientos en un ambiente bastante tenso, y es que un centenar de aficionados acudió al estadio de atletismo para mostrar su hartazgo con la situación que atraviesa el Málaga. De ello habló Míchel, intentando quitar hierro. "Realmente los medios le disteis más importancia porque estuvisteis más que en cualquier otro entrenamiento. Os dejasteis llevar por el sentimiento de la afición, porque estamos contrariados", señaló, apuntando además al discurso de los presentes para protestar: "Con todos mis respetos y ojalá se entienda lo que quiero decir, pero el 80% de los que había eran menores de edad y los demás tienen sus opiniones. Me paré a hablar, pero también es cierto que no tenían intención de escuchar. Más allá de eso tienen sus razones respetables seas menor o mayor. Algunos la pierden insultando, pero eso no lo vamos a cambiar en este mundo del fútbol, y más allá de eso les di mis razones".

No obstante, con lo que más molesto se muestra el madrileño es con las acusaciones de poca tensión competitiva: "Puedo permitir que cuestionen nuestra capacidad, pero no puedo admitir que se cuestione de forma personal una falta de actitud. Hacemos lo que podemos y con eso no nos alcanza, pero trabajamos duro toda la semana. Uno de los argumentos era que entrenábamos poco porque lo ponían en Twitter, eso me parece poco razonamiento con todos mis respetos".

Pese al ambiente tenso y el complicadísimo momento del equipo, Míchel asegura que el grupo está anímicamente bien. "Los jugadores, más allá de la tristeza y los malos resultados que vivimos y viviremos, no cejan en su empeño y por supuesto entrenan al máximo dentro de nuestras cualidades, igual que el entrenador. A lo mejor no sabemos hacer más, pero yo lo intento con todo lo que puedo y los últimos entrenamientos han sido realmente buenos".

Así las cosas aguarda el Espanyol, que llega tras caer en Copa ante el Levante. El técnico habla bien del grupo de Quique, del que asegura que "es un buen bloque, con un equipo muy al estilo de su entrenador y con jugadores de gran calidad como Sergio, gran definición como Gerard Moreno o velocidad con Leo Baptistao y Piatti". "Es extraño que estén abajo en la tabla", concluye.