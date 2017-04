Míchel: "No puedo admitir esta bajada de tensión"

Una semana y un montón de papeletas para la salvación cambian sobremanera el escenario. Al Málaga se le notó en Riazor que ante el Barcelona certificaron, salvo debacle, la permanencia un año más en Primera División. Míchel también lo sintió así. "No puedo permitir esta bajada de tensión", decía el madrileño con un semblante mucho más serio del que acostumbraba semanas atrás, sereno y optimista.

"Hemos jugado de cualquier manera y eso no lo puedo admitir. El equipo tiene respuestas diferentes para hacer otro partido. No podemos hacer lo que hoy hemos hecho aquí", afirmaba el técnico blanquiazul que resaltaba que habían jugado "sin pasión, ni intención, sin la presión de no jugarnos nada", y sentenciaba con un escueto: "Eso no lo puedo admitir".

Ayer se pudo ver a un Míchel mucho más severo con los suyos. "El partido me recuerda a épocas anteriores, antes de venir yo", reconocía en rueda de prensa haciendo alusión a la falta de motivación que se ha materializado en los jugadores durante todo la temporada, con Juande, Romero y ahora el madrileño. "El secreto está en la capacidad de los jugadores para moverse. Estábamos en una dinámica positiva, con mensajes buenos, cierta alegría y lo transformamos en falta de energía", profundizaba.

En el vestuario reconoció transmitir el mismo mensaje. Crítico y molesto con lo que ofrecieron los boquerones en Riazor: "Cuando se está en caliente el mensaje tiene que ser más tranquilo, aunque hay que decir lo que uno ve. Lo que estoy hablando en sala de prensa es lo que le he comentado a ellos".

Míchel no dudó en cargar con parte de la culpa de esta derrota aunque, por primera vez desde que llegó, señaló a los jugadores: "Quizás el entrenador no ha sabido preparar la semana o el sistema de juego, pero hay más circunstancias que están en el juego y que tienen que ver con los jugadores. El responsable es el entrenador, pero hay más cosas, al entrenador no le gusta ver esto".

Volvió a apostar por el esquema que tan buen resultado le dio ante el Barcelona pero en la segunda mitad cambió de dirección: "Teníamos que buscar otro tipo de idea de juego porque nos iban a dar más el campo. Ya que no teníamos el balón por la falta de profundidad, lo buscamos con Jony y Keko". "Estamos ante un club y unos aficionados que han sufrido mucho esta temporada. No me sirve que la salvación sea barata, todo trato de hacerlo con tensión y con pasión", concluía.