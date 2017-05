Míchel reconoce la cercanía de Adrián

El fichaje de Adrián González era un secreto a voces que Míchel, en condición de padre, dejó prácticamente por confirmado. La oferta es segura y su llegada anda prácticamente cerrada, en palabras del técnico tras el partido para El partidazo de Cope.

"Si algún día se concreta, que creo que aún no lo está, Arnau podrá contar un poco mejor la anécdota", arranca el preparador malaguista, que hace un esbozo de cómo se comenzaba a gestar la situación desde antes de su llegada al banquillo de La Rosaleda: "Adrián tenía ofertas desde enero, quería quedarse en Eibar, pero no se ha dado. De todas las ofertas que había estaba la del Málaga. Cuando firmé me llamó y me dijo 'me la has liado' (risas)... El clubme dijo que había algo ahí y me informaron de que había esa posibidlidad".

Míchel, no obstante, emplaza a más adelante para una confirmación según se mueva el mercado para un futbolista que, más allá de la relación paterno-filial, conoce bien por experiencias anteriores: "No sabemos el dinero que tenemos para fichar. Es un jugador libre, con experiencia. Es la primera vez que estando yo en un equipo se puede fichar a ese jugador. Cuando llegué al Getafe ya estaba y él estaba también en la cantera del Real Madrid. Lleva 200 partidos en Primera, no es dudoso de nada. Los medios han alabado su temporada. Es mayorcito para saber elegir. Si algún día pasa que se presente en el Málaga, me gustaría que Arnau contase la anécdota porque es edificante".