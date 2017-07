Míchel, a rehacer de nuevo el puzle

Míchel ya tenía sobre la mesa un puzle complicado para terminar de armar su centro del campo. La agilización de las negociaciones del Villarreal con Pablo Fornals para pagar su cláusula le dan un giro de tuerca más. Ya se ha asumido en todos los estamentos que al castellonense le quedan horas como malaguista y que seguramente a principios de semana se hará efectivo el abono de los 12 millones de su cláusula de rescisión. Así que toca echar más madera a la búsqueda de medios. Eso sí, la lectura que se hace desde el punto de vista de la planificación no es la de a rey muerto, rey puesto. Su marcha no supondrá la persecución de otro mediapunta, sino que pondrá más énfasis en acertar en el otro medio centro que venga, Kuzmanovic aparte.

Para Míchel, no hay otra hoja de ruta posible. El puesto de enganche tiene bastantes candidatos que pueden desenvolverse ahí. Mejor o peor que Fornals, pero en posiciones similares. Juanpi y Adrián, a priori, partirían como grandes favoritos para desempeñarse ahí, amén de que varios más podrían pasar por esa demarcación de manera puntual. La cuestión es que ve sagrado el planteamiento en la medular que tan bien le funcionó en el rush final de la pasada Liga. Camacho ejercía como todocampista en el medio centro, con Recio y Fornals secundándoles pero en posiciones más adelantadas. Y de pronto se ve que con dos de ellos ya no podrá contar.

La factura sentimental de su marcha entre la afición señala al jeque Al-Thani y a Arnau

Antes de estallar el caso Fornals, el preparador blanquiazul ya tenía claro que ninguno de los dos interiores tenía alma para ser medio centro al uso. A Recio le ve con una clara vocación ofensiva, mientras de Fornals siempre ha pensado que es un "alma libre" y al que le cuesta someterse a los rigores del doble pivote por su querencia a estar en varias zonas.

La llegada de Kuzmanovic palia la marcha del maño, puesto que a él si lo considera un 6 puro. Ahora bien, faltaría otro para que el serbio no se quede como único elemento, más aún con su grave lesión de la pasada temporada como precedente. Puntualmente, Míchel cree que Recio podría estar ahí, pero lo prefiere más adelantado. Igual que sabe que la opción de Adrián en el medio centro no le sería desconocida, pero quiere evitarla a toda costa.

Con el pago de la cláusula de rescisión de Fornals, el club habrá ingresado algo más de 30 millones de euros este verano, si bien muy poco ha repercutido en la adquisición de nuevos jugadores. No obstante, el entrenador del Málaga confía en que esta salida inesperada sí pueda derivar en que se haga algún esfuerzo que hasta ayer parecía inviable. En su mente está el caso de Javi García, que no quiere jugar más en el Zenit y al que el club ruso le ha abierto la puerta de salida, pero no tan fácil. En este nuevo marco, el club de Martiricos podría permitirse un nuevo esfuerzo por el centrocampista madrileño.

De hecho, bien haría el director deportivo, Francesc Arnau, intentar dejarle satisfecho con se fichaje, puesto que a su técnico ya le dejó a disgusto la salida de Sandro y Camacho, la espantá de última hora de Meré y esa "falta de agilidad" por parte del club que denunciaba el pasado martes.

No es la primera ni será la última salida así en esas condiciones y el club ha sabido salir adelante. No obstante, la factura anímica de esta marcha será importante por ser ojito derecho de la afición y tener la etiqueta de canterano. Dejó mucho que desear la gestión del asunto por parte de Al-Thani en el plano público, señalando directamente a Arnau, y este no se ha librado de las acusaciones por parte de los aficionados por no haber sabido atajar antes la renovación del castellonense tras varios meses conversando.