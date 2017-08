Míchel relaja el ambiente con el jeque

Míchel sabe que desde hoy se acerca el fin de la cuenta atrás. A seis días para el inicio de Liga, aún está sin el centrocampista y el delantero que le restan para cerrar su plantilla. Pero ya no quiere más polémicas públicas, como ocurrió cuando insinuó que Javi García se podía cerrar con celeridad y el jeque le replicó rápidamente asegurando que esa puerta estaba cerrada. Ayer, en su visita a la Feria, quiso desviar todo el foco a lo que ocurra en el césped, no con qué elementos.

"No estoy tan pendiente de lo que falta, estoy en mi trabajo y la energía la pongo en los jugadores que tenemos. Nosotros trabajamos con lo que tenemos, que no es poco, y la prueba está en el Carranza. Y hacemos lo que podemos para repartir minutos, preservar lesionados… Pero ya estamos preparados para el lunes", comentó el entrenador a los micrófonos de la Ser dentro del repaso que hizo ante los medios de comunicación aprovechando su estancia en las calles del centro ayer.

Aunque luego en su paso por Radio Marca Málaga aseguró sentirse "sorprendido por la respuesta inmediata de Al-Thani", precisó que únicamente pretendía con aquellas palabras hacerse "eco de lo que realmente necesitábamos en ese momento. Yo nunca pido, el que trabaja es Arnau y yo solo le doy mi opinión. Es cierto que generamos noticias como esa, pero no era nada contra la dirección deportiva ni contra la propiedad. Hemos seguido trabajando como siempre porque tenemos buen material", añadió.

El preparador de los blanquiazules, de hecho, repartió flores entre sus futbolistas: "La plantilla es bastante generosa, con un gran nivel de esfuerzo, no hay que pedirles nada, y son buena gente, así los nuevos se adaptan rápido. Ese trabajo lo hace el vestuario y no el entrenador".

A pesar de los problemas para suplir carencias importantes en el plantel, Míchel no renuncia a nada en la Liga que comenzará este fin de semana. "Queremos estar lo más arriba posible, aunque sabemos de su dificultad. Hay gente con más presupuesto y capacidad, pero en el fútbol y en la playa somos todos iguales. Yo me baño en el Mediterráneo o donde sea. Me gusta aspirar a lo máximo, nadie nos puede decir que no podemos hacer cosas", manifestó con contundencia.