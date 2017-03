Míchel solicita a su plantilla una "responsabilidad positiva"

Míchel está suponiendo una diferencia con respecto al Gato Romero y Juande Ramos. Su discurso es diferente, más dinámico e innovador. Y como se encuentra en plena fase de mantener la moral de sus jugadores arriba, tiene ramalazos muy sicológicos. Ayer, hasta casi se inventó un concepto que trata de inculcar a sus jugadores. "Se habla de la presión, como si fuera mala. Este es un club que no se debe permitir, con esta plantilla y afición, estar pasando por esta situación. Hay que afrontarla. No puede uno apartarse de eso que llamamos responsabilidad positiva", comentó.

El preparador blanquiazul se ha pasado toda la semana intentando inculcar a sus hombres que hay que tener tensión este mediodía. Pero una tensión que permita sacar lo mejor de cada uno, no inhibirles. "Todos somos conscientes de lo importante de este partido y de los que vienen detrás, un partido de auténtica responsabilidad que debemos afrontar con autoridad y con máximo respeto al rival. Los jugadores han comprendido el motivo por el que hay que jugar en las próximas jornadas", expresó ayer antes de partir hacia la capital de España.

Y en esa asunción de que evitar el descenso es tan real como peligroso, llegó el mensaje más crudo de Míchel. "El objetivo ha cambiado, quizás porque las expectativas eran algo disparatadas", no dudó en afirmar el entrenador del Málaga, que insiste en que los suyos hagan las cosas bien porque no le vale eso de jugar como sea con tal de que lleguen los triunfos: "Jugando feo no tuvimos opciones ante el Alavés, jugando bien sí las tuvimos. Muchas veces se habla de jugar bonito, jugar bien es adecuar el juego a las condiciones que tiene el equipo. El equipo hizo cosas ante el Alavés porque nuestros jugadores tienen muchas condiciones para hacerlas, pero no vamos a ir en contra de sus condiciones naturales, sería ilógico".

El técnico confirmó que habrá cambios en la alineación: "Algunos va a haber por necesidad, queremos jugar de una forma distinta. Para nosotros es un campeonato de 12 jornadas y un entrenador normal tiene varios meses de pretemporada. Vamos a ir viendo jugadores, porque es una buena forma de activarlos". Además, dio otro empujón a los chavales de la cantera. "Para mí no son jugadores de la cantera, son del Málaga CF. Sí tienen rendimiento van a seguir jugando, sea el que sea. Siempre les digo a mis jefes de tener plantillas cortas para poder tener jugadores de la cantera", reseñó el entrenador.