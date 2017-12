Míchel: "Si supiera que el equipo se salvaba me iría"

Si tiene que haber cambio de entrenador en el Málaga no será por renuncia de Míchel, como hiciera el año pasado Juande Ramos. Las cosas parece que no pueden ir a peor, aunque siempre son susceptibles de empeorar. Pero deberá partir del club la decisión de prescindir del técnico si se considera que es la decisión adecuada. 11 puntos de 51 puntos posibles son una cifra ridícula.

"No estoy aquí para dimitir, no estoy para marcharme. Obviamente, esa responsabilidad la tengo por la situación del equipo. Si tenemos 11 puntos a estas alturas de campeonato la responsabilidad es del entrenador", observaba en la sala de prensa de Mendizorroza el técnico del Málaga, que no escurría el bulto y admitía que la situación era extrema: "Tampoco soy una persona nueva, tengo la sensatez para darme cuenta de la situación. Pero si no dimití este verano no lo voy a hacer ahora. Tenemos que coger impulso. A mí me compete hacer mi trabajo hasta que me dejen. Tirar la toalla no sería justo por mi parte. Podía haberme marchado este verano y no lo voy a hacer ahora, ni mucho menos. Le podéis preguntar al director deportivo, no tengo respuesta. Mi jefe es Mario Husillos y él puede tener la respuesta".

No lo dijo así, pero básicamente dejó caer Míchel que él no se va a ir, que si se quiere, que lo echen. "Si el retoque más importante fuera el entrenador me iría, soy honesto. Tengo muchos intereses en que el Málaga esté en Primera. No es obstinación ni cabezonería mía. Si supiera que toda esta gente se salvaba con mi marcha, me marchaba ahora mismo. Durante el comienzo de la temporada hemos visto que tenemos una plantilla con muchas carencias. Se habla de reforzar desde hace mucho tiempo. Si dimito no voy a saber si los refuerzos podrían valer. Seguramente lo estoy haciendo muy mal, porque 11 puntos de 51... Exculpo a los jugadores, que hacen todo lo que pueden y más. ¿A quién le explico que no tengo la culpa? Con refuerzos y otra situación...".

"Tenemos jugadores como Diego y Peñaranda, con gripe, que eran cambios seguros, la situación es la que es", decía el técnico: "Estamos recibiendo muchos reveses al final del año. Hasta el Betis dimos pasos pequeños pero firmes. No me esperaba estos pasos atrás en estos dos partidos. No tenemos más remedio que levantarnos para cambiar la dinámica, es nuestro deber. Sí creo en la salvación. Salvo en los cuatro últimos días, poco a poco veía argumentos para que la situación cambiara. Desde el verano estamos así, era un buen momento para reaccionar. Desde el lunes aquí el retroceso ha sido grande. La situación es crítica y compleja".