Míchel tira de veteranía

No llegan confirmaciones oficiales de incorporaciones para la próxima temporada, aunque varias de ellas están muy bien encauzadas y no se romperán salvo algún reconocimiento médico que lo impida. Roberto, Baysse y Adrián reforzarán al Málaga que viene. Y los tres vienen con un elemento común para potenciar al equipo: su veteranía, cuestión que le viene muy bien a un club que necesita de jugadores expertos para ir haciendo más fácil la transición de los jóvenes con los que quiere ir contando.

El meta todavía del Espanyol cuenta con 31 años, por los 29 que ya han cumplido tanto el centrocampista como el galo. Jugadores que han alcanzado los dos centenares de encuentros oficiales y con peleas que han ido desde la salvación hasta ambiciones europeas. Sin duda, un elenco de jugadores que viene a paliar la carencia de poso en el plantel y que le permitirán a Míchel afrontar de la mejor manera las vicisitudes que puedan sufrirse durante el curso.

El galo vendrá en los próximos días a Málaga para pasar el reconocimiento médico

La cuestión de la portería lo ejemplifica a la perfección. 64 años habrá entre los tres palos con los 33 que aporta Kameni. Es cierto que a día de hoy no se puede descartar la salida del camerunés, pero en ese caso, el mejor colocado para suplirle sería Willy Caballero, quien en septiembre cumplirá ya 36 primaveras.

Baysse es una necesidad importante para la zaga. Aunque viene a ser la opción retomada tras el palo de no seguir contando con Diego Llorente, no hay color entre los 29 años y el recorrido del bordolés y los 24 que cumplirá el madrileño. Más aún tras el enorme hueco que deja Weligton toda vez que su rodilla derecha no le ha permitido alargar más su carrera. Con el asterisco que supone siempre la adaptación de los jugadores franceses, precisamente su experiencia es uno de los factores que convenció al Málaga mientras se le hizo un seguimiento este curso. Baysse pasará el reconocimiento médico en Málaga a principios de la próxima semana para posteriormente firmar por las próximas tres campañas.

Adrián es el metafichaje a tenor de los parámetros que le gusta tener a Arnau en las incorporaciones. Es español, conoce bien la Liga, es veterano, se puede adaptar a varias posiciones y viene a coste cero. Más allá de la anécdota de que en el Málaga volverá a coincidir con su padre, lo cierto es que está curtido en la pelea por toda clase de objetivos y con el ADN de haberse formado en el Real Madrid, donde la exigencia es máxima. Tenerle para un centro del campo donde se espera mayor protagonismo de jóvenes es vital. Los preferidos de Míchel para la medular tienen todos menos edad. Camacho (27), Recio (26), Keko (25), Jony (25), Fornals (21) y Ontiveros (cumplirá 20 en septiembre) forman una medular que no en todos los casos es bisoña, pero a la que le vendrá muy bien gente como el madrileño.