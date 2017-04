Míchel: "Cuando vine aquí sabía que íbamos a sufrir"

El aspecto sicológico sigue siendo el caballo de batalla de Míchel. El técnico del Málaga quiso mandar "ánimo, ánimo, ánimo" a sus futbolistas después de una derrota (0-2) frente al Atlético por la que no les quiso "reprochar demasiado": "Nos faltó un poco de contundencia en las dos áreas, pero sobre todo ánimo. No podemos decir que estemos contentos, pero uno tampoco puede reprochar demasiado a los jugadores, han trabajado lo visto durante la semana y el acierto no se entrena, a veces aparece y a veces no".

El preparador madrileño destacó la voluntad de su equipo después del gol y fue comprensivo con "fallar un remate o un despeje" porque, afirmó, "han puesto sobre el campo todo lo que trabajamos". "Llevábamos tres partidos aquí y pensábamos tener algún punto más. Tampoco demasiado pero tuvimos mejor fútbol que resultados. El día del Alavés y hoy [por ayer]", espetó un Míchel que nuevamente apunta a lo mental: "Tendremos que buscar una solución a nivel anímico, porque sufren mucho los golpes que reciben".

En ese sentido, Míchel añadió que "si pudiera darle algo a mis jugadores más que calidad, centros, remates y despejes es confianza, porque ese ánimo se iba a traducir en que lo extendieran a todos sus compañeros". Por eso cree que, aunque "no se puede hablar de merecimientos, cuando un equipo tiene orden y una idea de juego como la que mostramos, normalmente los resultados llegan, y si no será por algo más". El técnico malaguista intentó transmitir un mensaje optimista con sus palabras, señanado que "conmigo el desánimo no va a poder, será porque acabo de llegar y veo otras cosas, pero no puedo decir nada a Fornals, a Camacho, Sandro o Keko".

Habló del sistema 1-3-5-2 con el que el equipo buscaba "los espacios que dejaban los laterales" y las acciones de "igualdad con los centrales con Keko y Sandro", y fue más contundente para definir la especie de Tourmalet que afronta el Málaga de aquí hasta el final de la temporada: "Yo miro mi calendario, pero también el de los demás. Y en igualdad de condiciones mantenemos una ventaja de seis puntos esperando a mañana [por hoy] y las jornadas son para todos. Y las circunstancias van cambiado. Nosotros jugamos contra equipos que se juegan mucho, pero los demás también. No hay paz ni descanso. Cuando vine a Málaga sabía que era para sufrir, no íbamos a ganar 12 partidos de 12, pero también sabía que el objetivo lo íbamos a conseguir".