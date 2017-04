El Míchel más zen

Los continuos mensajes de Míchel a la psique de sus jugadores confirman que al técnico le preocupa mucho más lo emocional que lo deportivo. Sus comparecencias han ido aumentando progresivamente en carga sicológica. Hasta la comparecencia de ayer, en la que alcanzó su punto más álgido.

"Desterramos palabras que nos invitan a pensar de forma negativa. Yo les digo a mis jugadores que todos los partidos hay que jugarlos. La palabra ansiedad, por ejemplo, transmite al resto que no quieren estar contigo", fue una de sus perlas. De hecho, asumió toda la presión del duelo: "El entrenador es quien tiene más ansiedad mañana [por hoy], los jugadores tienen que sentirse libres, quiero que acierten, que les dé tanta tranquilidad y seguridad que esa confianza se traduzca en el juego y ganemos. Y que digan que los jugadores son estos fenómenos y se olviden del entrenador".

El técnico madrileño está convencido de que llegue la hora de recolectar tanto buen trabajo que asegura haber visto en entrenamientos y partidos. "Los chicos merecen una alegría, aunque los rivales pensarán que no están en disposición de dárnoslas. Nos los veo derrotados ni desmoralizados de antemano. Eso me hace seguir confiado", resaltó.

Prueba del buen talante y su obsesión con los pensamientos negativos llegó cuando sonó un móvil durante su alocución y él tuvo esta jocosa respuesta: "No quiero ni que suenen las alarmas. ¿Ves? Hasta se ha cortado". Y nada mejor que demostrar un buen enfoque del choque es ni pensar un escenario con derrota, aunque ahí quedó también la aclaración de que la permanencia no merece champán. "Ganando el partido de mañana [por hoy] casi zanjamos la situación. Tenemos que ir con la misma tensión y siendo conscientes de lo que nos jugamos y de lo que queda de Liga. Eso no querrá decir que al final estemos satisfechos si ganamos, porque pase lo que pase, la situación va a ser agridulce, pues todos esperábamos más".

Hubo interesantes reflexiones acerca de determinados futbolistas. Las de Juanpi resonaron más que otras por ser la novedad más sustanciosa de la convocatoria. De base quedan sus alabanzas, aunque también con un punto claro de exigencia hacia el venezolano: "Es un jugador diferente y en el momento que sea nos puede ayudar y hacer esa diferencia que nosotros queremos, lo necesitamos. Pero el jugador también tiene que hacerse responsable de eso qué significa para el equipo y para el entrenador. Sabemos que tiene muchas condiciones, que puede hacer más y que tiene que ser un jugador de referencia cuando lo necesitemos".

También alabó cómo ha digerido Demichelis su mala tarde contra el Alavés y este tiempo sin jugar. "Se está mostrando de una manera que pocos, a lo mejor, tendrían el compromiso que tiene él en las circunstancias que ha pasado. Me dijo que quería venir con todos aunque supiera que no iba a estar en la convocatoria. Ese tipo de jugadores es el que nos vale. Desde que le vi desanimado y destrozado después del partido del Alavés, el jugador no ha dado un paso atrás y ha seguido hacia delante. Creo que eso es un buen ejemplo para todos", destacó.