Míchel sí, Míchel no

"Míchel va a seguir entrenando al Málaga tras el parón", así de contundente se mostraba Mario Husillos en la presentación de Manuel Iturra al ser cuestionado por la continuidad del técnico madrileño. Era la pregunta, la que eclipsaba la vuelta del Colocho a la sala de prensa blanquiazul, en el día después de otra debacle, la duodécima y ante otro rival directo, el Alavés (1-0). El interrogante tuvo que ser lanzado hasta en dos ocasiones para que el director deportivo argentino se lanzara a responder, incómodo y escueto, a la cuestión del millón.

"No estoy aquí para dimitir, no estoy para marcharme. Obviamente, esa responsabilidad la tengo por la situación del equipo", explicaba tras la derrota ante el Alavés Míchel, dejando claro una vez más que no se le pasaba por la cabeza marcharse: "Si no dimití este verano no lo voy a hacer ahora. Tenemos que coger impulso. A mí me compete hacer mi trabajo hasta que me dejen. Tirar la toalla no sería justo por mi parte".

Pero las sensaciones son las que son. No es capricho de nadie plantear tal tesitura. Menos aguantaron Las Palmas, Dépor, Villarreal o Alavés, alguno hasta en dos ocasiones decidió cambiar de aires en el banquillo. Y es que un bagaje de 11 puntos de 51 posibles no invita a la esperanza. Pero si los números son pobres, peor es la imagen. Un equipo carente de alma, desestructurado, sin guión ofensivo y frágil como la porcelana ante un simple estornudo cada vez que el rival asoma la cabeza por su área.

Y es que todo esto evoca al descenso, a perder la categoría tras 10 años, de caer a Segunda, aunque las estadísticas, siempre caprichosas, inviten a mantener la fe. El periodista Pedro Martín hacía alusión ayer a las últimas tres veces que el Málaga pasó la Navidad en puestos de descenso, en las tres fue decimoctavo. En 2004, con 15 puntos y tras 17 jornadas; en 2009, con 12 en 15 encuentros; y 2010, con 13 en 16 envites. En las tres, el club de Martiricos acabó manteniendo la permanencia en Primera División. Algo de luz en este atisbo cada vez más oscuro.

De cualquier forma, todo esto parece insuficente -con toda lógica- para un sector del malaguismo ahíto y hastiado de la situación y la falta de toma de decisiones de la dirección deportiva y la presidencia de club, la familia Al-Thani. En la tarde de ayer se promovió a través de Twitter una "protesta malaguista en contra de Míchel y de la directiva" que fue secundada y promovida con velocidad entre los usuarios afines al Málaga. En ella se cita a la afición el próximo 28 de diciembre en el Estadio Ciudad de Málaga, en la vuelta a los entrenamientos del equipo ya que "de la afición no se ríe nadie". La margarita blanquiazul de Míchel cada vez tiene menos hojas. Míchel sí, Míchel no... El director deportivo garantizó ayer que estará al frente del equipo tras la vuelta de vacaciones.