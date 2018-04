Miguel Torres se aleja de lo 'rosa'

Miguel Torres no quiere saber nada de asuntos relacionados con su vida sentimental. A pesar de ello, en Madrid distintos medios entre lo amarillo y lo rosa apuntaban a que su intención era regresar a un conjunto menor de la capital de España. El defensa habló hoy para MCFTV y zanjó el asunto.

"Hay noticias que salen que tristemente empañan la situación de cada uno a nivel individual. Se ha estado hablando que he estado negociando con equipos, es todo totalmente falso. Renové con el Málaga hace unos meses y mi deseo y mi objetivo es estar aquí muchos años en el Málaga, el año que viene en la situación en la que estemos, y ojalá sea así y aclararlo para que que quede bien claro porque siempre lo he dicho, el Málaga me ha aportado mucho a mi carrera y me gustaría seguir muchos años más aquí", apuntó.

Prefiere hablar de cuestiones deportivas como el reciente triunfo: "Era una victoria que el equipo necesitaba. Más que por el tema de los puntos, que es lo más importante, por el tema psicológico y la fuerza que necesitamos cada uno. Hicimos un trabajo muy bueno, disfruté muchísimo en el terreno de juego, la afición para nosotros estuvo de diez y esto tiene que ser la línea de aquí a final de temporada. Es una situación complicada pero nosotros tenemos que dar la cara como el partido anterior y ojalá podamos seguir así los próximos partidos".

Más que los próximos, la vista tienen que ponerla en el próximo ante el Dépor... "La primera final que tenemos de todas las que nos quedan, partido muy importante, y tenemos que ir a por los tres puntos. Creo que estamos en una tendencia más alza que ellos por la confianza que nos ha dado los últimos tres puntos. Ellos tienen buenos jugadores y una gran plantilla pero no les está sonriendo la fortuna, y creo que va a ser un partido disputado y muy abierto en el que puede pasar cualquier cosa. El equipo que esté más sólido y sepa mejor lo que tiene que hacer en cada momento del partido al final puede llevarse los tres puntos", añadió Torres.

Como parte del trío de capitanes, se siente en la obligación de mandar un mensaje a la afición: "No se le puede poner ni un pero, tienen razón cuando nos exigen y nos recriminan que no hemos estado adecuadamente en los partidos. Y cuando nos apoyan, agradecerles. Se nota cuándo está la afición con el equipo. El otro día se vio en los últimos minutos que la afición prácticamente exigía al árbitro la finalización del partido; eso se siente de dentro, para el rival y para nosotros, y pido que sigan en la misma línea hasta final de temporada que quedan partidos y una vez termine la temporada ellos son los jueces para dictaminarnos cómo nos ha ido el año".