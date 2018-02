Miguel Torres: "Tengo la conciencia muy tranquila"

Miguel Torres atendió a los medios de comunicación este miércoles para hablar, sobre todo, de la polémica que se desató tras el partido entre Las Palmas y el Málaga. El madrileño se dejó ver en las redes sociales cenando con unos amigos a la misma hora del encuentro (uno de ellos Miguel Ángel Moyá, que fue quien lo hizo público). Esto sentó mal a un nutrido grupo de aficionados blanquiazules. Así lo explica el que actualmente es uno de los capitanes de la plantilla.

"Creo que es un producto de la situación en la que estamos. Es una reunión entre amigos, en casa, no estoy tomando vino para nada, estoy viendo a mi equipo. Entiendo que, con lo que estamos viviendo ahora mismo, se pueda un poco prejuzgar todo lo que pueda haber alrededor. En el tema personal tengo la conciencia muy tranquila".

El defensa prosiguió: "En un momento tan delicado como en el que estamos rodearme de amigos de confianza en los cuales puedo un poco expresar mis sentimientos, ya que muchas veces no podemos expresar lo que sentimos a todo el mundo. No es más que algo que me va a hacer sumar y sentirme mejor. Lo importante ese día era apoyar al equipo desde la distancia, ya que no podía estar con ellos de cerca. Siempre que he tenido la posibilidad he pedido al entrenador viajar con el equipo, como en el partido de la primera vuelta con el Atlético de Madrid y el Valencia. En este caso he tenido que quedarme para trabajar con los no convocados. Y ya que teníamos disponibilidad de entrenar al día siguiente por la tarde, pues cada uno en su vida privada decide cómo organizarse. El poder estar en casa con amigos apoyando al equipo creo que no es nada malo, al contrario".

Pese a dar una rueda de prensa que es una huida hacia delante, Torres se disculpó: "La gente me conoce bien y sabe lo que he dado y el compromiso que siempre he tenido. Mi intención no es crear conflicto, entiendo que soy importante para el equipo y para el club. Mostrar mis respetos hacia quien se haya sentido ofendido. La afición nos ha dado mucho en cada partido, nos ha dado mucho siempre. A mí personalmente me ha dado mucho el club, el Málaga y, por supuesto mi intención es hacerlo lo mejor posible y demostrar lo que he demostrado siempre".

Acerca del uso de las redes sociales por parte de los deportistas, Torres defendió su uso pero también coincide es que puede ser algo perjudicial: "Mi perfil no es que sea de sobreexposición en la las redes, son herramientas útiles pero también arma de crítica fácil y falta de respeto. Desde ese punto de vista no lo entiendo ni me gusta ser partícipe. La gente que me conoce sabe cómo soy. Vivo con muchos prejuicios y etiquetas, no sólo por mi profesión sino por la imagen que puedo dar, pero tengo la conciencia muy tranquila. Muchas veces no ven el sufrimiento que hay detrás y lo que cuesta trabajar en el día a día para lograr lo que uno quiere. Es cierto que en esta situación en la que públicamente cualquier cosa tiene una repercusión doblemente fuerte. Todos deberíamos tener nuestra energía en intentar trabajar en la misma dirección y sacar el equipo adelante, que es lo que nos interesa".