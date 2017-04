Miguel Torres se une al trabajo pero es difícil que pueda hacer de Rosales

Rosales será sometido hoy a pruebas para ver si sufre una rotura de fibras en el recto anterior del abdomen y no jugará en Granada. Su sustituto natural, Miguel Torres, se unió ayer al grupo para completar una parte importante del trabajo, aunque la cercanía del choque contra el Granada, que se jugará mañana, hace difícil que pueda llegar a tiempo. En cuanto a Jony, no se ejercitó ayer porque acabó el choque contra el Valencia con un fuerte golpe en la rodilla izquierda. En las próximas horas se verá si causa baja definitiva o no en Los Cármenes.